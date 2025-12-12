Καταζητούμενος προσπάθησε να ξεφύγει κρυμμένος σε χριστουγεννιάτικη φάτνη – Προδόθηκε από μια κίνηση

Απίστευτο περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική κωμωδία σημειώθηκε στην Ιταλία, όταν καταζητούμενος άνδρας επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη κρυβόμενος μέσα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη, παραμένοντας ακίνητος και προσποιούμενος ότι αποτελεί μέρος της αναπαράστασης της Θείας Γέννησης.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Γκαλατόνε, όπου οι δημοτικές αρχές είχαν στήσει παραδοσιακή φάτνη στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άνδρας –Γκανέζος μετανάστης ηλικίας 39 ετών– καταζητούνταν από τις ιταλικές αρχές, καθώς είχε καταδικαστεί ερήμην σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών για επίθεση σε βάρος δημόσιου υπαλλήλου στη Μπολόνια.

Τη «μακάβρια» ανακάλυψη έκανε ο δήμαρχος της πόλης, Φλάβιο Φιλόνι, ο οποίος επιθεωρούσε τη φάτνη που είχαν στήσει δημοτικοί υπάλληλοι. Όπως ανέφερε, αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για ιδιαίτερα ρεαλιστική φιγούρα και μάλιστα σκέφτηκε να συγχαρεί τους δημιουργούς για την πιστότητα της αναπαράστασης.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν κράτησε για πολύ. Κάποια στιγμή παρατήρησε ότι η «φιγούρα» κινήθηκε, ενώ τα ρούχα που φορούσε δεν παρέπεμπαν σε βιβλική ενδυμασία αλλά ήταν εμφανώς σύγχρονα. Όταν πλησίασε και τον ρώτησε τι κάνει εκεί, ο άνδρας απάντησε ότι «ζει στη φάτνη» και πως προσπαθούσε να μην κουνιέται.

Αντιλαμβανόμενος ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ο δήμαρχος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου, βάζοντας τέλος στην πρωτότυπη αλλά αποτυχημένη προσπάθειά του να ξεφύγει από τις Αρχές.

Η φωτογραφία του καταζητούμενου μέσα στη φάτνη δόθηκε στη δημοσιότητα και έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων, καθώς το περιστατικό συνδύασε την εορταστική ατμόσφαιρα με μια σκηνή που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

