Μεγιστάνας προσέφερε 100.000 δολάρια στη διπλανή του για να βγάλει τη μάσκα της στο αεροπλάνο

Ο εκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας που έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως επειδή προσέφερε σε μια επιβάτιδα αεροπλάνου 100.000 δολάρια για να αφαιρέσει τη μάσκα προστασίας για τον κορονoϊό, δήλωσε πως «δε μετανιώνει» για την αμφιλεγόμενη προσφορά του.

Ο βετεράνος της Silicon Valley Steve Kirsch, 64 ετών, χαρακτηρίστηκε ως «περίεργος» αφού περιέγραψε τη συνάντησή του με μια γυναίκα σε μια δημοσίευση στο Twitter την περασμένη Παρασκευή.

«Επιβιβάζομαι σε πτήση της Delta αυτή τη στιγμή», έγραψε στην πρώτη του ανάρτηση, η οποία έχει προβληθεί περισσότερες από 32 εκατομμύρια φορές.

«Το άτομο που κάθεται δίπλα μου στην πρώτη θέση αρνήθηκε 100.000 δολάρια για να βγάλει τη μάσκα της για όλη την πτήση. Χωρίς πλάκα. Αυτό έγινε αφού της εξήγησα ότι δε δουλεύουν. Εργάζεται για μια φαρμακευτική εταιρεία».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το New York Post, ο Kirsch εξηγώντας το πλαίσιο της συζήτησής του με την επιβάτιδα με τη μάσκα, ανέφερε πως έλαβε χώρα σε μια πτήση 4,5 ωρών από το Σαν Φρανσίσκο στο Ντιτρόιτ. «Ήταν μια εγκάρδια συζήτηση», επέμεινε ο πλούσιος επιχειρηματίας, προσθέτοντας ότι δεν είναι «ποτέ αντιπαθητικός και επιθετικός» όταν μιλάει με ανθρώπους που φοράνε μάσκα.

Σύμφωνα με τον Kirsch, η γυναίκα, η οποία, όπως είπε, ήταν γύρω στα 60, ήταν στην πραγματικότητα εκείνη που ξεκίνησε τη συζήτηση. «Τη ρώτησα γιατί φορούσε μάσκα», εξήγησε. «Είπε ότι πήγαινε να δει την κόρη της και ήθελε να προστατευτεί από τον κορονoϊό».

Η… «τρέλα» των ανθρώπων

Ο μεγιστάνας ισχυρίστηκε ότι στη συνέχεια έκανε την «υποθετική» προσφορά των 100.000 δολαρίων για να «αμφισβητήσει την πίστη της» ότι οι μάσκες αποτελούσαν αποτελεσματική μορφή προστασίας από τον ιό. Η γυναίκα είπε ότι θα απέρριπτε το χρηματικό ποσό, με τον Kirsch να υποστηρίζει ότι αυτό «αναδεικνύει την τρέλα που έχουν μερικοί άνθρωποι».

«Πιστεύει ότι [η μάσκα] λειτουργεί», εξήγησε εκνευρισμένος ο μεγιστάνας της τεχνολογίας. «Ήθελα απλώς να καταλάβω πώς οι άνθρωποι πιστεύουν αυτό το πράγμα», πρόσθεσε. Παρά την έντονη διαφωνία του με τη γυναίκα, ο Kirsch την περιέγραψε ως «σούπερ καλή» και είπε ότι η συνάντησή τους παρέμενε πάντα φιλική.

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf