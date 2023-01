Η μικρή Savvie άκουσε για πρώτη φορά – Το βίντεο που έκανε το ίντερνετ να δακρύσει

H Σαββάνα, ένα κοριτσάκι μόλις λίγων μηνών που γεννήθηκε με πρόβλημα ακοής, κατάφερε να ακούσει για πρώτη φορά τη φωνή της μητέρα της και έφερε δάκρυα χαράς στα μάτια της οικογένειάς της.

Μόλις οι γονείς φόρεσαν στη μικρή Σάββι τη συσκευή ακουστικής υποστήριξης, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη, το μωρό άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Μέχρι που άκουσε τη φωνή της μητέρα και του πατέρα της.

Το μωρό σταμάτησε άρχισε αμέσως να κλαίει και να παρατηρεί με συγκίνηση αλλά και απορία τους γονείς της.

Το βίντεο μοιράστηκε στο Twitter η μητέρα του παιδιού, υπογραμμίζοντας ότι: «Είναι εύκολο να θεωρούμε δεδομένα τα μικρά πράγματα, αλλά στο σπίτι μας, το δώρο του ήχου δεν ανήκει σε αυτά! Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για το @moogcenter και το πόσο γρήγορα καταφέραμε να τη βοηθήσουμε. Σε αγαπάμε Savvie!».

Το Moog Centre for Deaf Education, που βοήθησε τη Σάββι και την οικογένειά της, βρίσκεται στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, των ΗΠΑ.

