Ο νοσηλευτής που λύγισε επειδή δεν μπορούσε να πάρει αγκαλιά το γιο του

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει φέρει ένα τεράστιο βάρος σε γιατρούς, νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας. Και ένα video από τη Σαουδική Αραβία δείχνει αυτό το ψυχολογικό φορτίο με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο.



Σε αυτό το video ο νοσηλευτής Naser Ali Al-Shahrani που εργάζεται σε νοσοκομείο του Ριάντ, επιστρέφει σπίτι από τη δουλειά του. Ο γιός του τρέχει να τον αγκαλιάσει κι εκείνος με δυσκολία συγκρατείται για να μην επιτρέψει την αγκαλιά.



Την ώρα που το μικρό αγόρι τρέχει προς τον πατέρα του, εκείνος του λεει "Όχι, όχι!" και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα λυγίζει συνειδητοποιώντας πόσο δύσκολο είναι να εφαρμόσει τα μέτρα ασφαλείας για το καλό της ίδιας του της οικογένειας.



Ο Naser Ali Al-Shahrani μοιράστηκε το video σε μια προσπάθεια να «αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων που δεν ακολουθούν τους κανόνες απομόνωσης και τις σχετικές προφυλάξεις, όπως η αποφυγή χειραψιών».

