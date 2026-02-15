Πώς να καθαρίσετε τα λευκά sneakers: Το κόλπο για να δείχνουν σαν καινούργια χωρίς πλυντήριο

Τα λευκά sneakers είναι η βάση κάθε σωστού outfit, αλλά η διατήρησή τους στην αρχική τους κατάσταση μοιάζει με ακατόρθωτη αποστολή. Πριν σκεφτείτε να τα πετάξετε στο πλυντήριο —κάτι που μπορεί να καταστρέψει την κόλλα ή το ύφασμά τους— δοκιμάστε μερικές δοκιμασμένες μεθόδους με υλικά που έχετε στο σπίτι.

1. Η «θαυματουργή» πάστα με μαγειρική σόδα

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί εξαιρετικά σε υφασμάτινα sneakers (όπως τα Converse).

  • Υλικά: 1 κ.σ. μαγειρική σόδα, 1 κ.σ. λευκό ξύδι και λίγο ζεστό νερό.

  • Εφαρμογή: Ανακατέψτε μέχρι να γίνει πάστα. Χρησιμοποιήστε μια παλιά οδοντόβουρτσα και τρίψτε το παπούτσι με κυκλικές κινήσεις. Αφήστε το να στεγνώσει στον ήλιο για μερικές ώρες και μετά τινάξτε ή σκουπίστε την ξεραμένη σόδα.

2. Λευκή οδοντόκρεμα για τις σόλες

Αν το λαστιχένιο μέρος των παπουτσιών σας έχει γκριζάρει, η οδοντόκρεμα είναι η λύση.

  • Tip: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά λευκή οδοντόκρεμα (όχι gel). Τρίψτε καλά τις λαστιχένιες επιφάνειες και σκουπίστε με ένα νωπό πανί. Θα εκπλαγείτε από το πόσο εύκολα φεύγουν οι μαύρες γραμμές.

3. Μικκυλιακό νερό (Micellar Water)

Αν τα sneakers σας είναι δερμάτινα, το νερό ντεμακιγιάζ που έχετε στο μπάνιο είναι ιδανικό. Είναι αρκετά ήπιο για το δέρμα αλλά αποτελεσματικό για τους λεκέδες. Βρέξτε ένα βαμβάκι και περάστε τις λερωμένες επιφάνειες.

4. Μην ξεχνάτε τα κορδόνια

Κανένα παπούτσι δεν δείχνει καθαρό με βρώμικα κορδόνια. Βγάλτε τα και πλύντε τα ξεχωριστά στο χέρι με σαπούνι πιάτων ή βάλτε τα σε μια μικρή θήκη πλυντηρίου και πλύντε τα μαζί με τα ρούχα σας.

Το μεγάλο λάθος:

Ποτέ μην στεγνώνετε τα λευκά παπούτσια σας με πιστολάκι ή πάνω στο καλοριφέρ, καθώς η έντονη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει κιτρινίλες ή να αλλοιώσει το σχήμα τους.

