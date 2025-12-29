# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Σάλτσα στο χαλί; Ο πρακτικός οδηγός για να φύγει ο δύσκολος λεκές χωρίς ζημιές

Έπεσε σάλτσα στο χαλί και πανικός; Μην ανησυχείς. Αν κινηθείς σωστά και έγκαιρα, ο λεκές μπορεί να εξαφανιστεί χωρίς να μείνει ίχνος. Το μυστικό είναι να μη τρίψεις και να χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα υλικά, ανάλογα με το είδος της σάλτσας.

Πρώτη και πιο κρίσιμη κίνηση
Αφαίρεσε όσο περισσότερη σάλτσα μπορείς με κουτάλι ή χαρτί κουζίνας.
Ταμπονάρισε απαλά, ποτέ τρίψιμο, γιατί ο λεκές θα απλωθεί στις ίνες.
 
Πώς να καθαρίσεις τον λεκέ, βήμα-βήμα

1. Υγρή σάλτσα (ντομάτα, μακαρόνια, μπολονέζ)
Ανακάτεψε χλιαρό νερό + λίγο υγρό πιάτων.
Βούτηξε ένα καθαρό πανί και ταμπονάρισε τον λεκέ από έξω προς τα μέσα.
Σκούπισε με καθαρό, νωπό πανί.
Tip: Αν μείνει κοκκινίλα, πρόσθεσε λίγο λευκό ξίδι στο νερό.

2. Λιπαρή σάλτσα (κρέμα, τυρί, βούτυρο)
Ρίξε μαγειρική σόδα ή κορν φλάουρ πάνω στον λεκέ.
Άφησέ το 15–20 λεπτά να απορροφήσει το λίπος.
Σκούπισε με ηλεκτρική σκούπα.
Συνέχισε με νερό και υγρό πιάτων, ταμποναριστά.
 
3. Επίμονος ή στεγνός λεκές
Ανάμειξε 1 μέρος λευκό ξίδι + 2 μέρη νερό.
Ταμπονάρισε προσεκτικά.
Στέγνωσε με καθαρή πετσέτα.
Άφησε το χαλί να στεγνώσει φυσικά.
 
Τι να αποφύγεις πάση θυσία

Ζεστό νερό (κλειδώνει τον λεκέ).
Έντονο τρίψιμο.
Χλωρίνη ή δυνατά καθαριστικά χωρίς δοκιμή.
 
Πριν ξεκινήσεις

Πάντα κάνε δοκιμή σε μη εμφανές σημείο του χαλιού, ειδικά αν είναι μάλλινο ή χειροποίητο.

Η σάλτσα στο χαλί δεν είναι καταστροφή. Με σωστές κινήσεις, ήπια υλικά και λίγη υπομονή, ο λεκές μπορεί να φύγει εντελώς. Όσο πιο γρήγορα δράσεις, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα.

