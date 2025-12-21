Το πιο απλό κόλπο για να ξεφλουδίσετε πατάτες χωρίς κόπο - Θα χρειαστείτε μόνο ένα πιρούνι

Οι πατάτες πρωταγωνιστούν σε αμέτρητα πιάτα, ειδικά στα γιορτινά τραπέζια. Εκείνο όμως που κουράζει –και συχνά εκνευρίζει– τους περισσότερους είναι το ξεφλούδισμά τους. Ιδίως όταν μαγειρεύετε για πολλά άτομα, η διαδικασία μπορεί να γίνει χρονοβόρα και… επικίνδυνη.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν μαχαίρι ή αποφλοιωτή. Κι όμως, αυτή η κλασική μέθοδος κρύβει τον κίνδυνο μικροτραυματισμών, ειδικά όταν η πατάτα γλιστράει ή δεν κρατιέται σταθερά. Ένα απλό kitchen hack, που κυκλοφορεί έντονα στα social media, έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε.

Το TikTok hack που έγινε viral

Ο Sidney Raz, ένας από τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου στο TikTok με 4,6 εκατομμύρια ακόλουθους, είναι γνωστός για τα βίντεό του στα οποία δοκιμάζει life hacks και κρίνει αν αξίζουν πραγματικά.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα βίντεό του, δοκίμασε ένα κόλπο για το ξεφλούδισμα της πατάτας που, όπως παραδέχτηκε, τον άφησε άφωνο.

«Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να ήξερα πριν μπω στα τριάντα», λέει χαρακτηριστικά στην αρχή του βίντεο.

Πώς λειτουργεί το κόλπο με το πιρούνι

Το hack είναι απλό, αλλά ιδιαίτερα έξυπνο:

- Καρφώνετε ένα πιρούνι στην κορυφή της πατάτας.

- Ακουμπάτε την πατάτα στον πάγκο της κουζίνας, κρατώντας το πιρούνι σαν “λαβή”.

- Με το άλλο χέρι, χρησιμοποιείτε τον αποφλοιωτή και κινείτε γρήγορα πάνω-κάτω.

- Περιστρέφετε σταδιακά την πατάτα με το πιρούνι, μέχρι να καθαριστεί από όλες τις πλευρές.

Με αυτόν τον τρόπο, τα χέρια σας μένουν μακριά από τη λεπίδα και η πατάτα παραμένει απόλυτα σταθερή.

Στο βίντεο εμφανίζεται και η χαρακτηριστική φράση:

«Αυτή είναι η ετήσια υπενθύμισή σας να καθαρίζετε πιο έξυπνα, όχι πιο δύσκολα».

Το δοκίμασε και εντυπωσιάστηκε

Στη συνέχεια, ο Sidney Raz δοκιμάζει ο ίδιος το hack στην κουζίνα του, κρατώντας ένα πιρούνι και έναν αποφλοιωτή. Το αποτέλεσμα;

«Έχετε δει ποτέ ένα βίντεο στο ίντερνετ που δεν θέλετε να δοκιμάσετε, γιατί ξέρετε ότι θα δουλέψει υπερβολικά καλά; Αυτό ακριβώς συνέβη εδώ», λέει στους ακολούθους του.

Γιατί αξίζει να το δοκιμάσετε

- Είναι πιο ασφαλές

- Γλιτώνετε χρόνο

- Δεν χρειάζεστε ειδικά εργαλεία

- Ιδανικό για μεγάλες ποσότητες πατάτας, ειδικά στις γιορτές

Αν έχετε μπροστά σας πατάτες για το κυριακάτικο ή χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ίσως αυτό το απλό κόλπο με το πιρούνι γίνει το νέο αγαπημένο σας kitchen hack.

