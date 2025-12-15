Αυτό είναι το ρούχο που πρέπει πάντα να πλένεις μετά από μία χρήση - Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν

Μπορεί ο καθένας μας να έχει τους δικούς του «κανόνες» καθαριότητας, όμως υπάρχουν πράγματα που θεωρούμε δεδομένα χωρίς να τα έχουμε εξετάσει πραγματικά. Πόσες φορές, για παράδειγμα, έχεις φορέσει ξανά ένα ρούχο λέγοντας «δεν είναι και τόσο βρώμικο»; Για αρκετά κομμάτια της ντουλάπας αυτό ίσως να ισχύει. Υπάρχει όμως ένα ρούχο που, σύμφωνα με την επιστήμη, δεν σηκώνει καμία εξαίρεση.

Και όχι, δεν μιλάμε για εσώρουχα ή φανελάκια.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το ρούχο που δεν πρέπει ποτέ να φοριέται δεύτερη φορά χωρίς πλύσιμο είναι οι κάλτσες.

Γιατί οι κάλτσες είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα

Τα ανθρώπινα πόδια αποτελούν ένα από τα πιο «δραστήρια» σημεία του σώματος από μικροβιακής άποψης. Η μικροβιολόγος Πρίμροζ Φριστοούν, σε άρθρο της στο The Conversation, περιγράφει τα πόδια ως ένα είδος «μικρού τροπικού δάσους» βακτηρίων και μυκήτων.

Ο λόγος είναι διπλός:

- Τα πόδια έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό ιδρωτοποιών αδένων στο σώμα.

- Παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία μυκήτων σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σημείο.

Ο ιδρώτας και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος αποτελούν ιδανική τροφή για μικροοργανισμούς, οι οποίοι παράγουν ουσίες υπεύθυνες για τις έντονες οσμές αλλά και για δερματικά προβλήματα.

Ο ρόλος των καλτσών στο «μικροβιακό χάος»

Οι κάλτσες λειτουργούν σαν παγίδα. Το ύφασμα:

- συγκρατεί την υγρασία,

- περιορίζει τον αερισμό,

- δημιουργεί το τέλειο περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων.

Και το πιο ανησυχητικό; Ορισμένα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν σε βαμβακερά υφάσματα έως και 90 ημέρες. Επιπλέον, στις κάλτσες δεν συγκεντρώνονται μόνο μικρόβια από το δέρμα, αλλά και βακτήρια από το πάτωμα, τα παπούτσια και τις επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα πόδια.

Τα νούμερα που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας

Μελέτες που εξέτασαν ρούχα μετά από μόλις μία χρήση έδειξαν ότι:

- ένα απλό μπλουζάκι περιέχει περίπου 83.000 βακτήρια,

- οι κάλτσες φτάνουν τα 8 έως 9 εκατομμύρια βακτήρια.

Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος ακόμη και από τα εσώρουχα. Με απλά λόγια, οι κάλτσες είναι από τα πιο «φορτωμένα» μικροβιακά ρούχα της καθημερινότητας.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η σύσταση είναι ξεκάθαρη:

οι κάλτσες πρέπει να πλένονται μετά από κάθε χρήση, χωρίς εξαιρέσεις.

Για ελαφριά χρήση, ένα κανονικό πλύσιμο με απορρυπαντικό μπορεί να είναι επαρκές. Όμως για την ουσιαστική απομάκρυνση των μικροοργανισμών, οι ειδικοί προτείνουν:

- πλύσιμο με απορρυπαντικό,

- νερό θερμοκρασίας τουλάχιστον 60°C.

Έτσι διασφαλίζεται τόσο η υγιεινή των καλτσών όσο και η υγεία των ποδιών.

Συμπέρασμα:

Μπορεί να επαναφορέσεις τζιν, φούτερ ή σακάκι χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι κάλτσες όμως δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Αν υπάρχει ένα ρούχο που πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν στο καλάθι των απλύτων, αυτό είναι σίγουρα εκείνο.

