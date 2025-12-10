Το λάθος που κάνουν όλοι με την οδοντόβουρτσα – Κάθε πότε πρέπει να την αντικαθιστάτε

Η σωστή στοματική υγιεινή δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο συχνά βουρτσίζουμε τα δόντια μας. Σύμφωνα με ειδικούς, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε —και κυρίως αντικαθιστούμε— την οδοντόβουρτσά μας παίζει καθοριστικό ρόλο στη συσσώρευση βακτηρίων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τόσο τα δόντια όσο και τα ούλα.

Το βασικό λάθος που κάνει η πλειονότητα των ανθρώπων

Ο οδοντίατρος Simón Pardiñas εξηγεί στο TikTok ότι πολλοί ασθενείς πιέζουν υπερβολικά κατά το βούρτσισμα, κάτι που φθείρει τις τρίχες της οδοντόβουρτσας πολύ γρήγορα. Όταν αυτό συμβαίνει:

- αυξάνεται ο κίνδυνος φθοράς σμάλτου

- προκαλείται ερεθισμός ή υποχώρηση των ούλων

Αν παρατηρήσετε ότι οι τρίχες έχουν ανοίξει, ισιώσει ή γενικά δείχνουν ταλαιπωρημένες, αυτό είναι άμεσο σημάδι ότι χρειάζεται αντικατάσταση.

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε οδοντόβουρτσα

Ο Pardiñas επισημαίνει ότι το σωστό διάστημα αντικατάστασης είναι κάθε τρεις μήνες. Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική εξαίρεση:

«Αν περάσατε πρόσφατα ίωση ή βακτηριακή λοίμωξη, πρέπει να την αλλάξετε αμέσως. Κατά τη διάρκεια της ασθένειας, εκατομμύρια επιβλαβή βακτήρια συσσωρεύονται στην οδοντόβουρτσα», αναφέρει.

Ο ίδιος προτείνει επίσης έναν εύκολο κανόνα: αλλαγή οδοντόβουρτσας κάθε εποχή — καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη.

Το σημάδι που υποδηλώνει ουλίτιδα

Ο Dr. Praveen Sharma, από τη Σχολή Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του Birmingham, σημειώνει πως:

«Αν τα ούλα σας αιμορραγούν ή είναι πρησμένα, αυτό είναι ένδειξη ότι απαιτείται καλύτερο βούρτσισμα».

Προσθέτει ότι σημασία δεν έχει πόσο συχνά βουρτσίζουμε τα δόντια μας, αλλά το πόσο σωστά:

Ένα καλό βούρτσισμα, ακόμη κι αν γίνει μία φορά, είναι πιο αποτελεσματικό από δύο πρόχειρα.

Γιατί δεν πρέπει να καλύπτετε ποτέ την οδοντόβουρτσα

Αν πιστεύετε ότι η προστατευτική θήκη κρατά την οδοντόβουρτσα καθαρή, οι ειδικοί διαφωνούν. Η οδοντίατρος Janira Sánchez εξηγεί στο TikTok:

«Το καπάκι ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων. Η υγρασία παγιδεύεται στο εσωτερικό και δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για περισσότερα μικρόβια — όχι λιγότερα».

Γι’ αυτό, η οδοντόβουρτσα πρέπει να στεγνώνει εντελώς στον αέρα μετά από κάθε χρήση.

