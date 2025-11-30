# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Χριστούγεννα 2025: Τα 3 Vintage Trends που επιστρέφουν δυναμικά στη διακόσμηση

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 132 άτομα
Χριστούγεννα 2025: Τα 3 Vintage Trends που επιστρέφουν δυναμικά στη διακόσμηση

Οι τάσεις στη διακόσμηση – όπως και στη μόδα – κάνουν πάντα κύκλους. Και φέτος, τα Χριστούγεννα του 2025 επιστρέφουν σε μια πιο παραδοσιακή, old–money και νοσταλγική αισθητική, γεμάτη υλικά, χρώματα και μοτίβα που μας θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια. Αν είσαι από εκείνους που περιμένουν τον Δεκέμβριο για να κατεβάσουν κουτιά με στολίδια από το πατάρι, τότε το φετινό trend σε αφορά… πολύ.

Παρακάτω, οι 3 πιο “retro” και vintage τάσεις που κυριαρχούν φέτος:

1. Οι κλασικές καρό κορδέλες – το απόλυτο comeback
Το πιο μεγάλο trend του 2025 είναι ίσως και το πιο… παλιό.

Οι καρό κορδέλες, αυτές που θυμάσαι από το δέντρο της γιαγιάς, επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ.

Το tartan pattern – που θυμίζει τις συλλογές του Ralph Lauren – φέρνει στο σπίτι τη ζεστή, κλασική αισθητική που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένη:

✔ κόκκινο, σκούρο πράσινο, χρυσές λεπτομέρειες
✔ vintage φιόγκοι σε δέντρο, στεφάνι, καρέκλες
✔ παλιομοδίτικη, οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα

Φέτος, οι κορδέλες δεν χρησιμοποιούνται μόνο στο δέντρο, αλλά παντού: σε κεριά, τραπέζια, πόρτες, ακόμα και τζάκια.

2. Η απόλυτη επιστροφή στη νοσταλγία
Η μεγάλη τάση για το 2025 είναι η ανάγκη για «επιστροφή στα παλιά». Οι χώροι γεμίζουν ξανά με στοιχεία που θυμίζουν τις δεκαετίες ’70, ’80 και ’90.

Τι κυριαρχεί:

  • βαθιά κόκκινα, μπορντό και πράσινα
  • κλασικά υφάσματα, βελούδα, tartan
  • στολίδια που μοιάζουν χειροποίητα
  • ζεστές λάμψεις από λεπτά κεριά
  • ρετρό αντικείμενα και παραδοσιακά patterns

Είναι η διακόσμηση των «Χριστουγέννων που μεγαλώσαμε» – φορτωμένη, ζεστή, οικογενειακή.

3. Kitschmas – το vintage σε πιο παιχνιδιάρικη μορφή
Αν το ζητούμενο είναι νοσταλγία… αλλά με χιούμορ, τότε η τάση Kitschmas είναι για σένα.

Πρόκειται για μια υπερβολική, παιχνιδιάρικη εορταστική αισθητική που βασίζεται σε:

  • ρετρό χρώματα
  • ζαχαρωτά και candy tones
  • ιριδίζοντα φινιρίσματα
  • παλιάς εποχής χριστουγεννιάτικα μοτίβα
  • στολίδια που θυμίζουν καρτ–ποστάλ από τα 60s

Είναι η τέλεια τάση για όσους αγαπούν το υπερβολικό, το χαρούμενο και το ελαφρώς… χαοτικό, με αναφορές σε vintage αισθητική.

Διαβάστε ακόμα: Δες 5 εύκολες χριστουγεννιάτικες ιδέες για να γίνει η εξώπορτά σου πραγματικά εντυπωσιακή

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές