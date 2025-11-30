Δες τις τροφές που πρέπει να αποφεύγει το μωρό μέχρι τον πρώτο χρόνο - Τι προτείνουν οι παιδίατροι

Η εισαγωγή στερεών τροφών είναι ένα μεγάλο βήμα για κάθε βρέφος, αλλά συχνά συνοδεύεται από άγχος για τους γονείς. Η παιδίατρος Αλεξάνδρα Κοσμαρίκου εξηγεί ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται τους πρώτους 12 μήνες, ώστε το μωρό να τρέφεται με ασφάλεια και σωστά.

Τροφές που δεν πρέπει να καταναλώνει το μωρό πριν τα 1 έτος

1. Αλάτι

Οι στερεές τροφές έχουν ήδη την απαραίτητη ποσότητα. Η επιπλέον προσθήκη επιβαρύνει τα ανώριμα νεφρά και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπέρτασης αργότερα στη ζωή.

2. Ζάχαρη

Η προσθήκη ζάχαρης δημιουργεί προτίμηση προς τις πολύ γλυκές τροφές και οδηγεί τα βρέφη να απορρίπτουν άλλες θρεπτικές επιλογές, όπως φρούτα. Παράλληλα, αυξάνει τον κίνδυνο τερηδόνας και παιδικής παχυσαρκίας.

3. Μέλι

Απαγορεύεται αυστηρά μέχρι τον 12ο μήνα, λόγω κινδύνου αλλαντίασης. Το πεπτικό σύστημα των μωρών δεν έχει αναπτύξει ακόμη την προστατευτική χλωρίδα που χρειάζεται για να αδρανοποιήσει τα σπόρια του Clostridium botulinum.

4. Επεξεργασμένα τρόφιμα

Συσκευασμένα ή έτοιμα προϊόντα περιέχουν συνήθως αλάτι, ζάχαρη και συντηρητικά. Προτιμήστε φρέσκα υλικά, φτιαγμένα στο σπίτι.

Extra Tip από τους παιδιάτρους

Τα τελευταία χρόνια, πολλές τροφές που παλαιότερα θεωρούνταν «απαγορευμένες» πριν το έτος – όπως φράουλες, καρπούζι, ντομάτα και ακόμη και ξηροί καρποί σε μορφή ασφαλή για βρέφη – μπορούν να εισαχθούν νωρίτερα, πάντα με οδηγίες παιδιάτρου.

Για αλλεργιογόνες τροφές όπως αυγό ή ψάρι:

- Εφαρμόστε τον κανόνα των 3 ημερών

- Δώστε τη νέα τροφή μία φορά την ημέρα για τρεις συνεχόμενες ημέρες ώστε να εντοπιστούν πιθανές αντιδράσεις.

Σε βρέφη με ατοπική δερματίτιδα ή οικογενειακό ιστορικό αλλεργιών, η εισαγωγή νέων τροφών πρέπει να γίνεται με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και πάντα με καθοδήγηση γιατρού.

