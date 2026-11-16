Φώτης Ιωαννίδης και Ελένη Βουλγαράκη: Σχέδια για οικογένεια με ορίζοντα το 2027

Η κοινή ζωή του Φώτη Ιωαννίδη και της Ελένης Βουλγαράκη στη Λισσαβώνα έχει ανοίξει τον δρόμο για το επόμενο κεφάλαιο στη σχέση τους. Το ζευγάρι, που μοιράζεται πλέον την καθημερινότητά του σε νέο διαμέρισμα στο κέντρο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, εκφράζει την επιθυμία του για δημιουργία οικογένειας. Ο χρονικός ορίζοντας για την πραγματοποίηση αυτού του ονείρου έχει τοποθετηθεί στο 2027.

Η νέα ζωή στη Λισσαβώνα

Ο διεθνής επιθετικός Φώτης Ιωαννίδης μεταγράφηκε στη Σπόρτινγκ, γεγονός που οδήγησε το ζευγάρι να εγκατασταθεί μόνιμα στη Λισσαβώνα. Η Ελένη Βουλγαράκη μετακόμισε στην πορτογαλική πρωτεύουσα τον περασμένο Ιανουάριο, έπειτα από τρία χρόνια κοινής πορείας με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Από τότε, η προοπτική της δημιουργίας οικογένειας άρχισε να απασχολεί όλο και πιο σοβαρά το ζευγάρι. Η κοινή τους ζωή στο νέο τους σπίτι στη Λισσαβώνα αποτελεί πλέον τη βάση για τα μελλοντικά τους σχέδια.

Η επίδραση της μετακόμισης στη σχέση τους

Η απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να ακολουθήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία φέρεται να λειτούργησε καταλυτικά για τη σχέση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον αθλητικό χώρο, αυτή η κίνηση τους έφερε ακόμη πιο κοντά, ενισχύοντας τους δεσμούς τους.

Η σχέση τους έχει περάσει σε μια νέα φάση, με το ζευγάρι να κάνει πλέον σχέδια για το κοινό τους μέλλον. Η συνύπαρξη στην ίδια πόλη και στο ίδιο σπίτι φαίνεται να έχει ενδυναμώσει την επιθυμία τους για το επόμενο βήμα.

Κοινά όνειρα για το μέλλον

Αν και ο γάμος δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδια του Φώτη Ιωαννίδη και της Ελένης Βουλγαράκη, η δημιουργία οικογένειας είναι μια προοπτική που σκέφτονται όλο και πιο έντονα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το 2027 αποτελεί τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο θα ήθελαν να κάνουν πραγματικότητα το κοινό τους όνειρο.

Τα σχέδιά τους δεν περιορίζονται σε ένα κοινό σπίτι στην Πορτογαλία, αλλά επεκτείνονται στην εκπλήρωση ενός ακόμη πιο προσωπικού ονείρου. Η Ελένη Βουλγαράκη έχει δηλώσει ανοιχτά την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν την ενδιαφέρει να φορέσει νυφικό.

Οι δηλώσεις του ζευγαριού

Ο Φώτης Ιωαννίδης, σε πρόσφατες δηλώσεις του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη ζωή στη Λισσαβώνα, αναφέροντας: «Είναι ωραία η Λισσαβώνα. Είχα και την Ελένη συνέχεια μαζί και η οικογένειά μου έρχεται συνέχεια. Παίζει ρόλο το να γυρίζεις σπίτι και να έχεις τον άνθρωπο με τον οποίο θες να βρίσκεσαι δίπλα του. Είναι πολύ σημαντικό.»

Ο επιθετικός πρόσθεσε επίσης: «Ηξερε και εκείνη ότι, όταν εγώ κάνω το βήμα, θα πρέπει να είναι δίπλα μου, γιατί ως ζευγάρι δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον, δεν μας αρέσει αυτό. Οπότε όσο περισσότερο ήμασταν μαζί, τόσο το καλύτερο για εμάς.» Από την πλευρά της, η Ελένη Βουλγαράκη είχε δηλώσει: «Εχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Μας φαντάζομαι με παιδάκια.»

Επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα

Αυτό το διάστημα, τόσο ο Φώτης Ιωαννίδης όσο και η Ελένη Βουλγαράκη βρίσκονται στην Ελλάδα. Η παρουσία τους στη χώρα οφείλεται σε επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Ο Φώτης Ιωαννίδης έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας τις δραστηριότητές του εκτός Πορτογαλίας.

Με πληροφορίες από: Enikos