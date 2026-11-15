Η «Ραμαγιάνα» γίνεται η ακριβότερη ινδική παραγωγή στην ιστορία του κινηματογράφου

Η κινηματογραφική μεταφορά του ινδουιστικού έπους «Ραμαγιάνα» αναδεικνύεται στην ακριβότερη παραγωγή στην ιστορία της Ινδίας. Με μέσο κόστος περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια ανά ταινία, οι δύο παραγωγές κινούνται σε οικονομικά επίπεδα αντίστοιχα με υπερπαραγωγές της Marvel ή δαπανηρές σειρές μεγάλων πλατφορμών streaming. Ο Ινδός κινηματογραφικός παραγωγός Ναμίτ Μαλχότρα βρίσκεται πίσω από αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά.

Κόστος και προσδοκίες για τις εισπράξεις

Η «Ραμαγιάνα» αποτελεί την ακριβότερη κινηματογραφική παραγωγή στην ιστορία της Ινδίας, με μέσο κόστος περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια ανά ταινία. Συνολικά, οι δύο παραγωγές κινούνται στα ίδια οικονομικά επίπεδα με μια τυπική υπερπαραγωγή της Marvel ή με ορισμένες από τις πιο δαπανηρές παραγωγές των μεγάλων πλατφορμών streaming.

Παρόλα αυτά, το ρεκόρ της μεγαλύτερης εισπρακτικής επιτυχίας ταινίας της Ινδίας στις παγκόσμιες κινηματογραφικές αίθουσες εξακολουθεί να ανήκει στο «Dangal» του 2016. Η ταινία αυτή, με πρωταγωνιστή τον Αμίρ Καν, είχε συγκεντρώσει 304 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Αν συνυπολογιστεί και το κόστος της διεθνούς διαφημιστικής εκστρατείας της «Ραμαγιάνα», οι πιθανότητες να καλυφθεί ο προϋπολογισμός αποκλειστικά από τις κινηματογραφικές εισπράξεις μοιάζουν περιορισμένες. Ωστόσο, ένας σημαντικός αστάθμητος παράγοντας είναι η πιθανότητα, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, να προβληθεί η ταινία και στην Κίνα.

Στην Κίνα, άλλωστε, το «Dangal» είχε πραγματοποιήσει το 64% των συνολικών παγκόσμιων εισπράξεών του, κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία της κινεζικής αγοράς για τις ινδικές παραγωγές.

Η φιλοσοφία του παραγωγού Ναμίτ Μαλχότρα

Ο Ναμίτ Μαλχότρα, ο Ινδός κινηματογραφικός παραγωγός πίσω από το εγχείρημα, δείχνει εντυπωσιακά χαλαρός παρά το ρίσκο των 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Καθισμένος σε ένα διακριτικό γραφείο στο Λονδίνο, ο Μαλχότρα αποφεύγει να εστιάσει στις προβλέψεις για τις εισπράξεις και στο τεράστιο κόστος της κινηματογραφικής μεταφοράς του ινδουιστικού έπους.

Ο ίδιος δηλώνει: «Δεν με κινητοποιεί η λογική των λογιστών, δηλαδή πόσα χρήματα κερδίσαμε ή δεν κερδίσαμε». Προσθέτει ότι αν δεν βγάλουν χρήματα από τις ταινίες, θα τα βγάλουν από τα προϊόντα που θα τις συνοδεύουν. Αν δεν τα καταφέρουν ούτε εκεί, θα τα βγάλουν από το θεματικό πάρκο, και αν δεν γίνει ούτε αυτό, θα βρουν έναν άλλο τρόπο.

Ο Μαλχότρα εκφράζει την πεποίθηση ότι «Αυτή είναι η ιστορία του Κυρίου Ράμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρέσουν οι ταινίες στον κόσμο και να μην υπάρξει οικονομικό όφελος».

Το επικό έργο της «Ραμαγιάνα»

Η «Ραμαγιάνα», ή τουλάχιστον η συγκεκριμένη κινηματογραφική εκδοχή της, αφηγείται την ιστορία του Ράμα, ενός θεϊκού πρίγκιπα. Ο Ράμα αναλαμβάνει να νικήσει τον Ραβάνα, έναν δαιμονικό βασιλιά, του οποίου η φιλοδοξία και η δύναμη απειλούν ακόμη και τους ίδιους τους θεούς.

Το πρωτότυπο έργο είναι ένα επικό ποίημα ηλικίας άνω των 2.000 ετών, το οποίο αποδίδεται στον Ινδουιστή σοφό Βαλμίκι. Περιγράφει μια κοσμική μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό, με ένα πλήθος ηρώων.

Το πλήθος των ηρώων που παρουσιάζονται στο έπος θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και εκείνο της ταινίας «Avengers: Doomsday». Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν εκατοντάδες παραλλαγές του πρωτότυπου έργου της «Ραμαγιάνα».

Με πληροφορίες από: Newsit