Τραγωδία εκτυλίχθηκε το Σάββατο στο Ζεφύρι, όταν δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Ο θάνατός τους έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και ολόκληρη τη χώρα. Ο 23χρονος είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν, ενώ ο 44χρονος ήταν υπαρχιπυροσβέστης.

Οι συνθήκες της επιχείρησης και ο τραυματισμός τρίτου πυροσβέστη

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου για εκδήλωση πυρκαγιάς σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίσμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι δύο άτυχοι άνδρες φέρονται να κατέβηκαν από την εσωτερική περιστρεφόμενη σκάλα και να εισήλθαν στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια και φλόγες. Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, περιέγραψε τον χώρο ως εξαιρετικά περιορισμένο και γεμάτο φωτιά, με αποτέλεσμα οι δύο πυροσβέστες να μην μπορέσουν να ξαναβγούν. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης, τραυματίστηκε ακόμη ένας πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, ο οποίος κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο. Μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση και εκτός κινδύνου.

Τα σενάρια για τα αίτια θανάτου των δύο ανδρών

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και οι ανακριτικές αρχές ερευνούν δύο βασικές εκδοχές για το πώς επήλθε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο που εξετάζεται, οι πυροσβέστες ενδέχεται να εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτιρίου και να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, καθώς οι φιάλες αέρα που έφεραν στην πλάτη τους είχαν αδειάσει.

Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που διερευνάται είναι να γλίστρησαν στη σκάλα και να έπεσαν στο κενό, με αποτέλεσμα να υποστούν θανάσιμους τραυματισμούς. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα διευκρινίσει αν ο θάνατος οφείλεται σε κακώσεις από πτώση ή σε εισπνοή καπνού. Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια θανάτου τους δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Οι συλλήψεις και η φερόμενη αιτία της πυρκαγιάς

Στο πλαίσιο της προανάκρισης για την πυρκαγιά, πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις. Πρόκειται για μία 34χρονη μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Οι αρχές αναζητούν επίσης τον 44χρονο σύζυγο της γυναίκας.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, προέκυψε ότι η οικογένεια, η οποία διέμενε στον ισόγειο χώρο του κτιρίου, φέρεται να εναπόθετε στο κλιμακοστάσιο υπολείμματα καύσης, συγκεκριμένα στάχτες και κάρβουνα, από ξυλόσομπα. Η σόμπα χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του ισόγειου χώρου. Αυτή η ενέργεια συνδέεται με την εκδήλωση της φονικής πυρκαγιάς. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, τα αρμόδια στελέχη πραγματοποίησαν αυτοψία στο κτίριο, όπου εντοπίστηκαν σκουπίδια, πλαστικά και διάφορα άλλα υλικά.

Η ταυτότητα των θυμάτων και οι αντιδράσεις

Τα θύματα της τραγωδίας υπηρετούσαν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Σώμα με τον βαθμό του υπαρχιπυροσβέστη. Ο 23χρονος συνάδελφός του είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το Σωματείο Πυροσβεστών εξαπέλυσε κριτική, καταγγέλλοντας χρόνια προβλήματα με το συγκεκριμένο κτίριο, στο οποίο ο 10ος Σταθμός είχε επέμβει δεκάδες φορές, καθώς και σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, οχήματα και μέσα ατομικής προστασίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis