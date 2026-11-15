Η έρευνα για τον Οδυσσέα Δήμα και το παρελθόν με τα αναβολικά

Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για τον προπονητή της άρσης βαρών, Οδυσσέα Δήμα, περιλαμβάνει φυσική παρακολούθηση του 58χρονου. Οι αρχές εξέτασαν καταγγελίες που αφορούσαν ντοπαρισμένους αθλητές και εντόπισαν σημειωματάρια με χρηματικά ποσά και ονόματα. Επιπλέον, υπήρξε μαρτυρία για επισκέψεις του προπονητή σε αθλητικό χώρο εντός του ΟΑΚΑ, καθώς και τρία περιστατικά από το παρελθόν που αφορούν υποθέσεις ντόπινγκ.

Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας και η αποθήκη του ΟΑΚΑ

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, οι μυστικοί αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο Οδυσσέας Δήμας επισκεπτόταν συχνά ένα προπονητήριο στο ΟΑΚΑ. Εκεί, φέρεται να νοίκιαζε μία αποθήκη, η οποία είχε αναφερθεί σε έγγραφη καταγγελία ως πιθανός χώρος αποθήκευσης ουσιών ντόπινγκ. Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη της έρευνας.

Οι επισκέψεις του προπονητή στο ΟΑΚΑ σταμάτησαν μετά τον αποκλεισμό του από την προπονητική τον Μάιο του 2025, λόγω της εμπλοκής του σε υπόθεση ντόπινγκ. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε στους αστυνομικούς από γυμναστή που εργάζεται στο ΟΑΚΑ και τον έβλεπε τακτικά. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η αποθήκη άδειασε μετά τον αποκλεισμό του και ότι οποιαδήποτε ουσία υπήρχε μέσα μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο.

Το σωματείο «Πύρρος Γλυφάδας» στο μικροσκόπιο

Ένα δεύτερο σημείο που τέθηκε υπό εξέταση από την ΕΛ.ΑΣ. ήταν το σωματείο «Πύρρος Γλυφάδας». Ο λόγος ήταν ότι στο σπίτι του προπονητή βρέθηκαν δεκαεπτά δελτία αθλητών που ανήκαν στον συγκεκριμένο αθλητικό σύλλογο.

Χθες, ο αδερφός του 58χρονου, ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, επισκέφθηκε το σωματείο, ωστόσο δεν προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί.

Προηγούμενες υποθέσεις ντόπινγκ: Η αθλήτρια και ο γιος του

Ο Οδυσσέας Δήμας είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για υποθέσεις ντόπινγκ στο παρελθόν. Το 2018, μία αθλήτριά του είχε βρεθεί θετική σε σχετικό έλεγχο, στον οποίο είχε υποβληθεί με σκοπό την ένταξή της στην εθνική ομάδα. Τότε, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, είχε προβληθεί ο ισχυρισμός ότι η κατανάλωση του σκευάσματος δεν έγινε στο πλαίσιο της άρσης βαρών, αλλά στο πλαίσιο άλλου αθλήματος, συγκεκριμένα του cross fit.

Μία άλλη «μαύρη σελίδα» στο παρελθόν του προπονητή αφορά την περίπτωση του γιου του. Ο 58χρονος γιος του, σε ηλικία μόλις 15 ετών, είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία. Πρόκειται για έναν ανήλικο αθλητή που είχε επιδείξει εντυπωσιακές επιδόσεις στην άρση βαρών, με πολλούς να προβλέπουν μια λαμπρή καριέρα και την κατάκτηση πολλών χρυσών μεταλλίων.

Άγνωστο περιστατικό και το σενάριο της Γερμανίας

Ένα ακόμη περιστατικό, το οποίο δεν είχε λάβει μεγάλη διάσταση, είναι μία αναφορά για εντοπισμό σύριγγας σε αθλητική εγκατάσταση τμήματος άρσης βαρών στην Αθήνα. Στην εγκατάσταση αυτή προπονούσε ο Οδυσσέας Δήμας. Ο 58χρονος θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους αναπτυξιακούς προπονητές της χώρας, καθώς αναλάμβανε αθλητές μικρών ηλικιών και τους εξέλισσε με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας τους πρωταγωνιστές στον χώρο της άρσης βαρών.

Τέλος, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το σενάριο οι ουσίες ντόπινγκ που βρέθηκαν στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα να είχαν σταλεί ταχυδρομικώς από τη Γερμανία, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν την προέλευσή τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis