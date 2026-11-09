Ο Jude Bellingham πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Calvin Klein

Ο Jude Bellingham, ο διεθνής αστέρας του ποδοσφαίρου και μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας της Calvin Klein. Ο ποδοσφαιριστής πρωταγωνιστεί στη συλλογή «Icon Cotton Stretch», παρουσιάζοντας μια σειρά από βασικά είδη καθημερινής ένδυσης μέσα από λιτά και μινιμαλιστικά πορτρέτα. Η επιλογή του Bellingham από την Calvin Klein έγινε με σκοπό να επιδειχθούν τα εμβληματικά εσώρουχα της μάρκας, υπογράφοντας το μότο της διαφήμισης: «το icon που κρύβεται μέσα σου».

Ο Jude Bellingham στο επίκεντρο της καμπάνιας

Ο Calvin Klein επέλεξε τον Jude Bellingham, γνωστό για την παροιμιώδη ψυχραιμία του στον αγωνιστικό χώρο, για να πρωταγωνιστήσει στη νέα του συλλογή. Η καμπάνια «Icon Cotton Stretch» εστιάζει στον μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης, αναδεικνύοντας τόσο το κορμί του όσο και το βλέμμα του. Συγκεκριμένα, η φωτογράφιση αναδεικνύει το «τέλειο μέσα στην ατέλεια» κορμί του, με αναφορά σε μια ουλή στον αριστερό του ώμο, καθώς και το «περιπαικτικό, ευγενές και τρυφερό» βλέμμα του.

Η παρουσία του Bellingham στην καμπάνια επιδιώκει να αναδείξει τα εσώρουχα του Calvin Klein και την «προσωπικότητα του ανθρώπου που τα φοράει», όπως υπονοεί η ιδέα του «icon». Η επιλογή του ποδοσφαιριστή τονίζει την ατομικότητα και την άνεση, στοιχεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της συλλογής.

Η φιλοσοφία πίσω από την «Icon Cotton Stretch»

Η καμπάνια «Icon Cotton Stretch» βασίζεται στην ιδέα ότι η αυτοπεποίθηση ξεκινά από το να αισθάνεται κανείς άνετα με τον εαυτό του. Ο ίδιος ο Jude Bellingham δήλωσε πως απόλαυσε τη συνεργασία του σε αυτή την καμπάνια. «Μου άρεσε η ιδέα του “το icon που κρύβεται μέσα” – ότι η αυτοπεποίθηση ξεκινά από το να αισθάνεσαι άνετα με τον εαυτό σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Bellingham τόνισε επίσης τη σημασία του brand Calvin Klein, δηλώνοντας: «Η Calvin Klein είναι ένα τόσο εμβληματικό brand, οπότε ήταν υπέροχο που είχα την ευκαιρία να δώσω ζωή σε αυτή την ιδέα με τον δικό μου τρόπο». Η καμπάνια στοχεύει να αναδείξει πώς τα καθημερινά, απαραίτητα είδη ένδυσης μπορούν να αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα εκείνου που τα φοράει, με έμφαση στην άνεση, την εφαρμογή και την απλότητα.

Τα εμβληματικά κομμάτια της συλλογής

Στο πλαίσιο της φωτογράφισης, την οποία επιμελήθηκε ο Oliver Hadlee Pearch, ο Jude Bellingham παρουσιάζει διάφορα στιλ από τη συλλογή «Icon Cotton Stretch». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το «Cotton Stretch Shine Trunk», το οποίο φέρει το χαρακτηριστικό λογότυπο Infinity Bond. Επιπλέον, ο ποδοσφαιριστής φοράει και άλλα μοντέλα, όπως τα «Boxer Brief», «Low Rise Trunk», «Hip Brief» και «Slim Boxer».

Οι εικόνες της καμπάνιας έχουν ως φόντο ένα λιτό σκηνικό, με σκοπό να εστιάσουν στα ίδια τα κομμάτια της συλλογής. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει τις καθαρές γραμμές, τις προσεγμένες λεπτομέρειες και τον διακριτικό σχεδιασμό των εσωρούχων. Η σειρά «Icon Cotton Stretch» προτείνει ένα διακριτικό στυλ, το οποίο δεν κάνει καμία παραχώρηση ως προς τον χαρακτήρα και την ποιότητα.

Αθλητική αισθητική και προσωπικότητα

Πέρα από τη γνώριμη γοητεία των εσωρούχων Calvin Klein, η καμπάνια εστιάζει στην ατομικότητα και την άνεση. Ο Jude Bellingham προσδίδει στη συλλογή τη δική του αθλητική αισθητική, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα καθημερινά και απαραίτητα είδη ένδυσης μπορούν να αποτελέσουν αντανάκλαση της προσωπικότητας του ατόμου που τα επιλέγει. Η έμφαση στην άνεση, την εφαρμογή και την απλότητα είναι βασικά χαρακτηριστικά της σειράς.

Η Calvin Klein είναι ευρέως γνωστή για την επιλογή εξέχουσων προσωπικοτήτων ως πρωταγωνιστών στις καμπάνιες της. Μέσα από την παρουσία του Bellingham, η συλλογή «Icon Cotton Stretch» προβάλλει ένα στυλ που συνδυάζει τη διακριτικότητα με την έκφραση του προσωπικού χαρακτήρα, ενισχύοντας την ιδέα ότι η αυτοπεποίθηση πηγάζει από το να νιώθει κανείς καλά με τον εαυτό του και την επιλογή του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis