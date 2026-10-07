Η εξατομικευμένη βλεφαροπλαστική ανανεώνει το βλέμμα

Η βλεφαροπλαστική συγκαταλέγεται στις πιο συχνές επεμβάσεις της αισθητικής χειρουργικής του προσώπου, προσφέροντας λύση σε ζητήματα που αφορούν την περιοχή των ματιών. Στόχος της είναι η διόρθωση της περίσσειας και χαλάρωσης του δέρματος των βλεφάρων, καθώς και η αντιμετώπιση της προβολής του λίπους γύρω από τα μάτια. Όπως επισημαίνει η κ. Ευαγγελία Τσάτη, Πλαστικός Χειρουργός, συνεργάτης Μetropolitan General, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, και Fellow of European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS), ο σκοπός είναι ένα πιο ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα, χωρίς αλλοίωση της φυσιογνωμίας και του σχήματος των ματιών.

Η βλεφαροπλαστική: Μια συχνή αισθητική επέμβαση

Η βλεφαροπλαστική αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες επεμβάσεις στον τομέα της αισθητικής χειρουργικής του προσώπου. Η κύρια λειτουργία της είναι να διορθώσει την περίσσεια και τη χαλάρωση του δέρματος που παρατηρείται στα βλέφαρα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει την προβολή του λίπους στην περιοχή γύρω από τα μάτια.

Σύμφωνα με την κ. Ευαγγελία Τσάτη, Πλαστικό Χειρουργό, η οποία είναι συνεργάτης του Metropolitan General, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Fellow of European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS), ο βασικός στόχος της επέμβασης είναι να προσφέρει ένα πιο ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της διατήρησης της φυσιογνωμίας και του σχήματος των ματιών, ώστε να μην αλλοιώνεται η φυσική έκφραση του προσώπου.

Η κ. Τσάτη αναφέρει επίσης ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ηλικία που να ενδείκνυται για τη βλεφαροπλαστική. Η απόφαση για την επέμβαση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ανατομία του κάθε ατόμου, ο βαθμός χαλάρωσης των βλεφάρων και οι προσωπικές ανάγκες του ασθενούς.

Άνω και κάτω βλεφαροπλαστική: Ειδικές προσεγγίσεις

Η βλεφαροπλαστική διακρίνεται σε άνω και κάτω, ανάλογα με την περιοχή που χρήζει διόρθωσης. Η άνω βλεφαροπλαστική επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση της περίσσειας δέρματος που εμφανίζεται στο άνω βλέφαρο. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, αντιμετωπίζεται και η προβολή του λίπους στην ίδια περιοχή. Όταν η περίσσεια δέρματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και περιορισμό του άνω οπτικού πεδίου του ατόμου.

Αντίστοιχα, η κάτω βλεφαροπλαστική στοχεύει στην αντιμετώπιση των γνωστών «σακουλών» που σχηματίζονται κάτω από τα μάτια. Επιπλέον, διορθώνει την περίσσεια δέρματος στην περιοχή του κάτω βλεφάρου. Σε ορισμένους ασθενείς, η επέμβαση μπορεί να βελτιώσει και την έντονη δακρυϊκή αύλακα, η οποία συχνά δημιουργεί σκιά και προσδίδει μια κουρασμένη όψη στο βλέμμα.

Η σύγχρονη προσέγγιση και οι τεχνικές τομών

Η πραγματοποίηση της επέμβασης μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία, η οποία μπορεί να συνδυαστεί ή όχι με μέθη. Η επιλογή της αναισθησίας εξαρτάται από την έκταση της βλεφαροπλαστικής που απαιτείται, καθώς και από τις ιδιαιτερότητες και τις προτιμήσεις του κάθε ασθενούς.

Στην περίπτωση της άνω βλεφαροπλαστικής, η τομή τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκεται μέσα στη φυσική πτυχή του άνω βλεφάρου. Αυτό γίνεται για να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο εμφανής μετά την επούλωση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, αντιμετωπίζεται συντηρητικά το λίπος ή άλλοι ανατομικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εικόνα του «βαριού» βλεφάρου.

Η σύγχρονη βλεφαροπλαστική χαρακτηρίζεται από συντηρητική και εξατομικευμένη προσέγγιση. Ο στόχος δεν είναι η υπερβολική αφαίρεση ιστών, αλλά η διατήρηση της φυσικής έκφρασης και της αρμονίας του προσώπου. Αυτή η φιλοσοφία εξασφαλίζει ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα ανανεωμένο και απόλυτα φυσικό.

Εξειδικευμένες μέθοδοι για την περιοχή των φρυδιών και του κάτω βλεφάρου

Όσον αφορά την κάτω βλεφαροπλαστική, όταν συνυπάρχει περίσσεια δέρματος, η τομή πραγματοποιείται εξωτερικά, ακριβώς κάτω από τις βλεφαρίδες. Σε πολλές περιπτώσεις, το λίπος δεν χρειάζεται απαραίτητα να αφαιρεθεί. Αντιθέτως, μπορεί να αναδιαταχθεί, με σκοπό να εξομαλυνθεί η μετάβαση από το κάτω βλέφαρο προς το μάγουλο, βελτιώνοντας έτσι και την εμφάνιση της δακρυϊκής αύλακας.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα η προσπέλαση στην κάτω βλεφαροπλαστική να γίνει διαεπιπεφυκοτικά, δηλαδή από την εσωτερική επιφάνεια του κάτω βλεφάρου. Αυτή η μέθοδος επιλέγεται όταν το κύριο πρόβλημα είναι οι σακούλες λίπους και δεν υπάρχει σημαντική περίσσεια δέρματος. Οι άνδρες αποτελούν συχνά υποψήφιους για αυτήν την ειδική τεχνική.

Τέλος, όταν η χαλάρωση εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του φρυδιού και του άνω βλεφάρου, μπορεί να επιλεγεί μια τομή ακριβώς κάτω από το φρύδι, γνωστή ως sub-brow lift ή infrabrow blepharoplasty. Με αυτή την τεχνική, επιτυγχάνεται ένα άνοιγμα και ανόρθωση της περιοχής του άνω βλεφάρου, ιδιαίτερα προς το εξωτερικό του τμήμα. Σε επιλεγμένες επίσης περιπτώσεις, μπορεί να γίνει τομή πάνω από το φρύδι (direct brow lift).

Με πληροφορίες από: Topontiki