Πρεμιέρα για τη νέα κοινωνική σειρά «Μια γυναίκα» στον Alpha

Η νέα κοινωνική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα απόψε Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στον Alpha, στις 22:00, με διπλό επεισόδιο. Η σειρά εστιάζει στον αγώνα μιας γυναίκας που καλείται να αντιμετωπίσει την ανέχεια και την εγκατάλειψη, μεγαλώνοντας τα δύο μικρά παιδιά της. Το μότο της σειράς είναι «Όταν η ζωή σου στερεί τα πάντα, μαθαίνεις να γίνεσαι τα πάντα», αναδεικνύοντας τη διαφορετική πλευρά της σύγχρονης γυναίκας.

Η κεντρική ιστορία της Μαρίνας

Στο επίκεντρο της ανθρώπινης αυτής ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, μια νέα γυναίκα που βιώνει την απώλεια μετά τον θάνατο του συζύγου της, Νίκου. Ο Νίκος είχε πνιγεί σε ατύχημα τέσσερα χρόνια πριν, αφήνοντας τη Μαρίνα μόνη με τα δύο μικρά παιδιά της, τη Χαρά και τον Νικόλα.

Η Μαρίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με την έλλειψη οικονομικών πόρων και ανθρώπινης υποστήριξης. Είναι αναγκασμένη να βρει τρόπους και διεξόδους για να εργαστεί σε μια εχθρική κοινωνία, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωση της οικογένειάς της. Παλεύει με όλους και με όλα για να το πετύχει και να σταθεί στα πόδια της.

Παρά τις δυσκολίες, η Μαρίνα έχει ένα μεγάλο ταλέντο στη ζαχαροπλαστική, το οποίο όμως ασκεί στο περιθώριο του χρόνου της, καθώς οι καθημερινές ανάγκες την αναγκάζουν να κάνει ό,τι δουλειά βρει για να καλύψει τις μεγάλες στερήσεις.

Το πρώτο επεισόδιο: Η καταστροφή και οι οικογενειακές σχέσεις

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, μια πρωτοφανής θεομηνία καταστρέφει το πατρικό σπίτι της Μαρίνας στον Πειραιά, όπου ζει με τα παιδιά της. Η Μαρίνα προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Νίκου στις ψυχές των παιδιών, μιλώντας τους καθημερινά για εκείνον και τις όμορφες στιγμές τους.

Μετά την καταστροφή, η Μαρίνα και τα παιδιά της μένουν στον δρόμο. Τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν την καταστροφή, και η μητέρα της Μαρίνας, Ελισσάβετ, τη βλέπει ξαφνικά στην τηλεόραση. Η Ελισσάβετ δεν γνωρίζει τίποτα για τη ζωή της κόρης της, καθώς η Μαρίνα δεν έχει καμία επικοινωνία με την ίδια και την οικογένειά της εδώ και είκοσι χρόνια.

Το δεύτερο επεισόδιο: Η νέα αρχή και οι εντάσεις

Στο δεύτερο επεισόδιο, η Μαρίνα και τα παιδιά της βρίσκονται άστεγοι. Με τη βοήθεια της γειτονιάς, μετακομίζουν σε μια θλιβερή αποθήκη-διαμέρισμα στον Ταύρο. Η Μαρίνα παλεύει να μετατρέψει αυτό το αχούρι σε σπίτι και να εγκλιματιστούν σε αυτό το νέο περιβάλλον.

Παράλληλα, ο Κωστής, ο σύζυγος της Ελισσάβετ και πατριός της Μαρίνας, θέλει να επικοινωνήσει με τη Μαρίνα, χωρίς να γνωρίζει για τον χαμό του Νίκου. Η Ελισσάβετ, από την πλευρά της, νιώθει προδομένη από τη Μαρίνα, επειδή η κόρη της προτίμησε τον πατέρα της μετά το διαζύγιο, και δεν θέλει για κανένα λόγο να τη δει.

Ωστόσο, η Ελισσάβετ βασανίζεται από ενοχές και παράπονο για την κατάσταση αυτή. Η αδερφή της Μαρίνας, Εύα, η οποία έχει εύθραυστη ψυχοσύνθεση και τάσεις πανικού, γνωρίζει την πληγή της μητέρας της και εξαπατά τους γονείς της με ψέματα.

Οι χαρακτήρες και οι οικογενειακοί δεσμοί

Η Ελισσάβετ, μητέρα της Μαρίνας και πρώην μοντέλο, διευθύνει το τμήμα spa ενός κεντρικού ξενοδοχείου. Ο σύζυγός της, Κωστής, ήταν παλιά δόξα της υψηλής ραπτικής, αλλά παλεύει να ορθοποδήσει μετά από ένα έμφραγμα που τον γονάτισε και πλέον διατηρεί ένα συνοικιακό ραφτάδικο.

Τα παιδιά της Μαρίνας είναι η ευφυής Χαρά και ο εσωστρεφής Νικόλας, οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ζωής τους, έχοντας ως μοναδική στήριξη τη μητέρα τους.

Με πληροφορίες από: Reader