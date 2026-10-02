Ο Δημήτρης Παπανώτας, σε πρόσφατες δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με την κοινωνική αντίληψη γύρω από τη βαφή μαλλιών. Ο γνωστός παρουσιαστής αναρωτήθηκε δημόσια για τον λόγο που οι γυναίκες θεωρείται ότι έχουν το δικαίωμα να βάφουν τα μαλλιά τους, ενώ οι άντρες όχι. Η τοποθέτησή του αυτή προκάλεσε συζητήσεις, καθώς έθιξε ένα θέμα που, όπως ο ίδιος υποστήριξε, σχετίζεται με τον σεξισμό.

Η αφορμή των σχολίων

Η συζήτηση για τη βαφή μαλλιών και τα σχετικά σχόλια ξεκίνησε με αφορμή την πρεμιέρα της εκπομπής «Το Πρωινό». Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας δέχτηκε διάφορα σχόλια για την εμφάνισή του, καθώς το μαλλί του φάνηκε πιο σκούρο από το συνηθισμένο, κάτι που αποτέλεσε θέμα συζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημήτρης Παπανώτας κλήθηκε να σχολιάσει το κατά πόσο πέτυχε ή όχι η βαφή σε συγκεκριμένα τηλεοπτικά πρόσωπα. Αυτή η πρόκληση οδήγησε τον παρουσιαστή να εκφράσει τις ευρύτερες απόψεις του για το ζήτημα, εστιάζοντας στην ανισότητα που παρατηρείται στην αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών σε σχέση με την αλλαγή του χρώματος των μαλλιών τους.

Η θέση του Δημήτρη Παπανώτα για τον σεξισμό

Ο Δημήτρης Παπανώτας ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τον σχολιασμό της βαφής μαλλιών, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι ότι θεωρεί πως η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί μια μορφή σεξισμού. Η άποψη αυτή τονίζει την ανισότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η επιλογή της βαφής ανάμεσα στα δύο φύλα.

Ο παρουσιαστής αναρωτήθηκε ρητορικά: «Γιατί οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να βάφουν τα μαλλιά τους και οι άντρες δεν έχουν;». Με αυτή την ερώτηση, ο Δημήτρης Παπανώτας έθεσε στο επίκεντρο την κοινωνική διάσταση του θέματος, υπογραμμίζοντας ότι η κριτική ή ο σχολιασμός της ανδρικής βαφής μαλλιών ενδέχεται να πηγάζει από προκαταλήψεις που συνδέονται με το φύλο.

Η χρήση της βαφής ως «κακία»

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Δημήτρης Παπανώτας επεσήμανε ότι ο σχολιασμός για τη βαφή μαλλιών, ιδιαίτερα στους άντρες, χρησιμοποιείται συχνά ως μέσο κακίας ή αρνητικής κριτικής. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι τέτοιου είδους σχόλια δεν έχουν ως στόχο την εποικοδομητική παρατήρηση, αλλά μάλλον την υποτίμηση ή την αρνητική επισήμανση της εμφάνισης.

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε και μια προσωπική του εμπειρία, αναφέροντας ότι από την ηλικία των 35 ετών δέχεται συχνά την ερώτηση ή τη διαπίστωση «τα 'βαψες τα μαλλιά σου». Αυτό το γεγονός τον οδήγησε να τονίσει την επαναλαμβανόμενη φύση αυτών των σχολίων και τον τρόπο που αυτά μπορούν να γίνουν ενοχλητικά ή να δημιουργήσουν μια αίσθηση πίεσης.

Προσωπική στάση και ελευθερία επιλογής

Ο Δημήτρης Παπανώτας, παρά τις παρατηρήσεις που έχει δεχτεί, ξεκαθάρισε τη δική του προσωπική στάση απέναντι στη βαφή μαλλιών. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος ούτε έχει βάψει τα μαλλιά του, ούτε πρόκειται να το κάνει στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε την προσωπική του επιλογή να μην ακολουθήσει αυτή την πρακτική.

Ταυτόχρονα, ο παρουσιαστής εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του σε όσους επιλέγουν να βάψουν τα μαλλιά τους, ανεξαρτήτως φύλου. Με τη φράση «Και όποιος το κάνει, μαγκιά του», ο Δημήτρης Παπανώτας τόνισε την αξία της προσωπικής ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης στην εμφάνιση, χωρίς να δέχεται κριτική ή αρνητικά σχόλια από τρίτους. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η επιλογή της βαφής είναι μια προσωπική υπόθεση που δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο σεξιστικών σχολίων.

Με πληροφορίες από: Reader