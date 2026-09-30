Ο Ολιβιέ Ασαγιάς και η Κρίστεν Στιούαρτ ξανά μαζί στο «Spiritual World»

Ο σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιάς ανακοίνωσε τη νέα του κινηματογραφική δουλειά, ένα υπερφυσικό θρίλερ με τίτλο «Spiritual World». Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένα λαμπερό καστ, με επικεφαλής την Κρίστεν Στιούαρτ, σηματοδοτώντας την επανένωση του γάλλου δημιουργού με την ηθοποιό. Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, με τοποθεσίες στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ

Η ταινία «Spiritual World» φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συνεργασία του Ολιβιέ Ασαγιάς με την Κρίστεν Στιούαρτ. Το πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Βίκι Κριπς, Βάγκνερ Μόουρα και Ράιλι Κίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φιλμ ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα, την οποία υποδύεται η Στιούαρτ, η οποία διαθέτει ικανότητες διορατικότητας και δέχεται μυστηριώδεις προαισθήσεις.

Το σενάριο του «Spiritual World» κινείται στα χνάρια του «Personal Shopper», μιας προηγούμενης επιτυχημένης συνεργασίας του σκηνοθέτη με την Κρίστεν Στιούαρτ. Το καστ συμπληρώνουν η Μπάρμπαρα Σούκοβα και ο Νιλς Σνάιντερ, όπως αναφέρεται.

Η τρίτη συνεργασία Ασαγιάς και Στιούαρτ

Η νέα αυτή ταινία αποτελεί την τρίτη συνεργασία του Ολιβιέ Ασαγιάς με την Κρίστεν Στιούαρτ. Η πρώτη τους συνάντηση έγινε στην ταινία «Clouds of Sils Maria» το 2015, όπου η Στιούαρτ είχε αποσπάσει το Βραβείο Σεζάρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της, δίπλα στη Ζιλιέτ Μπινός. Η επιτυχία αυτής της συνεργασίας οδήγησε σε ένα δεύτερο πρότζεκτ.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2016, η Κρίστεν Στιούαρτ ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Personal Shopper». Αυτό το υπερφυσικό δράμα χάρισε στον Ολιβιέ Ασαγιάς το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών, ενισχύοντας τη φήμη και των δύο στον κινηματογραφικό χώρο.

Τα γυρίσματα και η παραγωγή

Τα γυρίσματα για το «Spiritual World» αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο. Οι τοποθεσίες που έχουν επιλεγεί για την παραγωγή περιλαμβάνουν τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αυτή η επιλογή υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα του πρότζεκτ, το οποίο συγκεντρώνει ένα πολυεθνικό καστ και συνεργείο.

Στην παραγωγή της ταινίας, ο Ολιβιέ Ασαγιάς ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Ολιβιέ Ντελμπόσκ. Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί πρόσφατα στο «The Wizard of the Kremlin», ένα πολιτικό θρίλερ που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετίας. Την παραγωγή του «Spiritual World» συγχρηματοδοτεί το γαλλογερμανικό δίκτυο Arte France.

Το λαμπερό καστ και οι πρόσφατες δουλειές τους

Εκτός από την Κρίστεν Στιούαρτ, το καστ περιλαμβάνει και άλλους καταξιωμένους ηθοποιούς με πλούσια φιλμογραφία. Ο Βάγκνερ Μόουρα, ο οποίος έχει κερδίσει Όσκαρ για τον ρόλο του στο «The Secret Agent», αυτή την περίοδο πραγματοποιεί γυρίσματα για το prequel του «Ocean», το οποίο σκηνοθετεί ο Μπράντλεϊ Κούπερ.

Η Ράιλι Κίου ολοκλήρωσε πρόσφατα τις υποχρεώσεις της για την ταινία «Out of This World» του Αλμπέρ Σέρα. Από την πλευρά της, η Κρίστεν Στιούαρτ, πέρασε για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα με το «The Chronology of Water» που διαγωνίστηκε στις Κάννες. Επέστρεψε φέτος στην Κρουαζέτ με το «Full Phil» του Κεντέν Ντουπιέ, μια μπουρλέσκ κομεντί με φόντο το Παρίσι, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Γούντι Χάρελσον.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki