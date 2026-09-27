Η ανάρτηση του Παύλου Κοντογιαννίδη από το νοσοκομείο

Ο γνωστός ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης προκάλεσε προβληματισμό στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, μετά από μια ανάρτηση που έκανε μέσα από το Κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο. Στη φωτογραφία εμφανίζεται με χειρουργική ενδυμασία, ενώ τη συνόδευε η αινιγματική λεζάντα «Φτου ξελευθερία». Ο ίδιος δεν εξήγησε τους λόγους της νοσηλείας του, ωστόσο ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα.

Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία

Η φωτογραφία του Παύλου Κοντογιαννίδη από το νοσοκομείο, η οποία αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ανησύχησε τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο ηθοποιός επέλεξε να μην αποκαλύψει άμεσα τον λόγο για τον οποίο βρέθηκε στο Κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο, αφήνοντας ένα κλίμα αγωνίας.

Παρά την απουσία λεπτομερειών για την κατάσταση της υγείας του, η λεζάντα «Φτου ξελευθερία» άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει ολοκληρωθεί κάποια διαδικασία ή θεραπεία, όπως αναφέρθηκε στην ανάρτηση.

Οι δημόσιες ευχαριστίες του ηθοποιού

Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Κοντογιαννίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κωνσταντοπούλειου νοσοκομείου. Χαρακτηριστικά, έγραψε: «Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ».

Ο ηθοποιός τόνισε την ανθρώπινη προσέγγιση που βίωσε, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα του νοσοκομείου ως μια «αγκαλιά αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την ικανοποίησή του από τις υπηρεσίες που έλαβε, ενώ παράλληλα ευχαριστεί το προσωπικό.

Ειδική μνεία στην κυρία Παρασκευά

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε ο Παύλος Κοντογιαννίδης στην διευθύντρια της γαστρεντερολογικής κλινικής του νοσοκομείου, την κυρία Παρασκευά. Την χαρακτήρισε «καταπληκτική επιστήμονας και φοβερός άνθρωπος», εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη φροντίδα της.

Η αναφορά στην κυρία Παρασκευά δείχνει την προσωπική επαφή και την αποτελεσματικότητα των ιατρών που τον περιέθαλψαν, καθώς ο ηθοποιός δέχτηκε τις υπηρεσίες των γιατρών του συγκεκριμένου τμήματος. Στην ανάρτησή του, έκανε ειδική μνεία για την κυρία Παρασκευά.

Υποσχέσεις για μελλοντική ενημέρωση

Παρόλο που δεν αποκάλυψε τους λόγους της νοσηλείας του, ο Παύλος Κοντογιαννίδης υποσχέθηκε στους διαδικτυακούς του φίλους ότι θα ακολουθήσει επόμενη ανάρτηση. Σε αυτήν, όπως ανέφερε, θα εξηγήσει τι του συνέβη. Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με τη διαβεβαίωση «Όλα καλά, φίλτατοι φίλοι! Απλά ήθελα να καταθέσω τις ευχαριστίες μου, για όλη την ατμόσφαιρα».

Επιπλέον, ο ηθοποιός δήλωσε ότι θα δημοσιεύσει και ένα βιντεάκι, το οποίο χαρακτήρισε «χρονογράφημα», ως τιμή ένεκεν για την ανθρώπινη συμπεριφορά που συνάντησε στον χώρο του νοσοκομείου. Το βιντεάκι θα αφορά την ανθρώπινη συμπεριφορά του χώρου.

Η ανταπόκριση των χρηστών

Κάτω από την ανάρτηση του Παύλου Κοντογιαννίδη, δεκάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων έσπευσαν να του στείλουν τις ευχές τους. Τα μηνύματα «περαστικά» πλημμύρισαν το προφίλ του, δείχνοντας το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού προς τον αγαπημένο ηθοποιό.

Η αινιγματική φύση της ανάρτησης, σε συνδυασμό με την παρουσία του σε νοσοκομείο και τη χειρουργική ενδυμασία, προκάλεσε προβληματισμό, αλλά και ένα κύμα συμπαράστασης από τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έστελναν τα «περαστικά» τους.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis