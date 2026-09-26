Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το Hairfest 2026: Το μεγάλο ραντεβού της κομμωτικής και του barbering

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί για πέμπτη χρονιά το Hairfest, ένα τριήμερο αφιερωμένο στην κομμωτική και το barbering, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει επαγγελματίες του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας εκπαίδευση, δημιουργικότητα και παρουσίαση των νέων τάσεων. Το φετινό Hairfest 2026, powered by FRESHA, υπόσχεται μια δυναμική επιστροφή, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμη πιο ψηλά μετά την επιτυχημένη περσινή διοργάνωση.

Η επιστροφή του Hairfest στη Θεσσαλονίκη

Το Hairfest επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για την πέμπτη του χρονιά, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγονός για τον κλάδο της κομμωτικής και του barbering. Για τρεις ημέρες, από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου, η πόλη θα γίνει το επίκεντρο για επαγγελματίες από την Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η διοργάνωση είναι ένα τριήμερο αφιερωμένο στην εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα και τις νέες τάσεις, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για ενημέρωση και ανταλλαγή γνώσεων. Το Hairfest 2026 έρχεται πιο δυναμικό από ποτέ, γιορτάζοντας τα πέντε χρόνια παρουσίας του στον χώρο.

Το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στο επίκεντρο

Το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» θα φιλοξενήσει το Hairfest 2026 powered by FRESHA, μετατρέποντάς το για τρεις ημέρες σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την κομμωτική και το barbering. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου θα υποδεχθούν τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών shows και των παράλληλων εκδηλώσεων.

Η Θεσσαλονίκη, μέσω αυτής της διοργάνωσης, υποδέχεται ένα κορυφαίο εκπαιδευτικό γεγονός της Ευρώπης. Η επιλογή του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» εξασφαλίζει τον απαραίτητο χώρο και τις υποδομές για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών shows και των παράλληλων εκδηλώσεων.

Εκπαιδευτικά shows και διεθνείς συμμετοχές

Στο επίκεντρο του Hairfest 2026 βρίσκονται τα 22 εκπαιδευτικά shows, τα οποία θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελίξεων στον κλάδο. Στη σκηνή θα ανέβουν διεθνείς καλεσμένοι, αναγνωρισμένοι για την τεχνογνωσία τους, καθώς και κορυφαίοι Έλληνες εκπαιδευτές.

Οι παρουσιάσεις θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, τάσεων και διαφορετικών προσεγγίσεων γύρω από το hair και το barbering. Η φιλοσοφία του Hairfest είναι να μεταφέρει την επαγγελματική εκπαίδευση από την παραδοσιακή αίθουσα σε μια μεγάλη σκηνή, συνδυάζοντάς την με εικόνα, μουσική και θέαμα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Έμπνευση από τον κόσμο των videogames

Για το 2026, το Hairfest επιλέγει να «παίξει» με τη νοσταλγία των 8-bit και των arcade videogames, υιοθετώντας ένα πρωτότυπο concept. Αυτή η θεματική προσέγγιση προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, συνδέοντας την τέχνη της κομμωτικής με την ποπ κουλτούρα.

Το concept της φετινής διοργάνωσης μεταφέρει τη λογική του gaming πάνω στη σκηνή με τις φράσεις «Insert Coin», «Choose Your Player» και «Go Beyond». Κάθε καλλιτέχνης που θα συμμετάσχει στα shows θα γίνει ο «player» που θα παρουσιάσει τη δική του τεχνική και φιλοσοφία, προσφέροντας ένα δυναμικό και διαδραστικό θέαμα.

Πέντε χρόνια επιτυχίας και υψηλών προσδοκιών

Το Hairfest γιορτάζει φέτος τα πέντε χρόνια λειτουργίας του, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Μετά την περσινή διοργάνωση, η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε συμμετοχές και εντυπώσεις, οι διοργανωτές στοχεύουν σε μια ακόμη πιο επιτυχημένη εκδήλωση.

Η μοναδική εμπειρία του Hairfest powered by FRESHA επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα κορυφαίο εκπαιδευτικό γεγονός του κλάδου. Η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημείο συνάντησης για τους επαγγελματίες, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση και έμπνευση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta