Η ΕΡΤ στην τελική ευθεία για τις νέες γενικές διευθύνσεις

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένονται οι αποφάσεις της Διοίκησης της ΕΡΤ σχετικά με τη στελέχωση των νέων Γενικών Διευθύνσεων. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, σηματοδοτώντας σημαντικές αλλαγές στη δομή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης, λόγω του κεντρικού της ρόλου στον προγραμματισμό.

Οι αναμενόμενες αλλαγές στην ΕΡΤ

Οι νέες Γενικές Διευθύνσεις που πρόκειται να συγκροτηθούν στην ΕΡΤ περιλαμβάνουν τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης, τη Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας και Μουσικών Συνόλων, τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Τεχνολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας, Υποδομών και Δικτύου Εκπομπής.

Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να διαμορφώσουν το νέο οργανωτικό πλαίσιο της ΕΡΤ, με κάθε διεύθυνση να αναλαμβάνει συγκεκριμένους τομείς ευθύνης. Η ολοκλήρωση των σχετικών αποφάσεων τοποθετείται χρονικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει.

Το ενδιαφέρον για τη γενική διεύθυνση τηλεόρασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης. Το πρόσωπο που θα αναλάβει αυτή τη θέση θα έχει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιεχόμενο των τριών τηλεοπτικών καναλιών της ΕΡΤ, καθώς και της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Από αυτή τη Γενική Διεύθυνση εξαιρείται το ERTNEWS, το οποίο υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης. Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό προϊόν, όπως για παράδειγμα ο ραδιοφωνικός σταθμός ERTNEWS 105,8.

Η διαδικασία επιλογής και ο νόμος Κεραμέως

Η διαδικασία για την επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν τις διευθυντικές θέσεις ακολουθεί απολύτως τυπικά τις προβλέψεις του νόμου Κεραμέως, ο οποίος διέπει τις διευθυντικές θέσεις στον δημόσιο τομέα. Αυτό υποδηλώνει μια τυποποιημένη και διαφανή προσέγγιση στην επιλογή των στελεχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων αναμένεται να αναρτηθεί σύντομα στην πλατφόρμα «Διαύγεια». Η ανάρτηση αυτή θα προσφέρει πλήρη διαφάνεια ως προς τα ονόματα που προκρίνονται για τις καίριες αυτές θέσεις.

Ονόματα που κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά γραφεία

Στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια έχουν συζητηθεί πολλά ονόματα προσώπων που διαθέτουν σημαντική θητεία και εμπειρία τόσο στην ιδιωτική τηλεόραση όσο και, στο παρελθόν, στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα ονόματα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τη διοίκηση της ΕΡΤ.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν κυκλοφορήσει στα δημοσιογραφικά γραφεία, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη της ΕΡΤ, περιλαμβάνονται η πρώην Διευθύντρια προγράμματος του Open, Ιζαμπέλα Σασλόγλου, η πρώην διευθύντρια στρατηγικού προγραμματισμού του ΑΝΤ1, Χρύσα Μασούρου, και η πρώην διευθύντρια ψυχαγωγίας του ΑΝΤ1, Γιώτα Σπανού.

Παρά τις συζητήσεις και τις φήμες, η ΕΡΤ δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις νέες Γενικές Διευθύνσεις, διατηρώντας τη διαδικασία σε εξέλιξη μέχρι την επίσημη ανάρτηση στη «Διαύγεια».

Με πληροφορίες από: Reader