GNTM 2026: Ο Χρύσανθος που μοιάζει με Μάρλον Μπράντο και το φλερτ με τη Μαγγίρα

Με την πρεμιέρα του GNTM 2026 να πραγματοποιείται χθες, Δευτέρα (21/9), οι πρώτοι υποψήφιοι για μια θέση στο σπίτι του ριάλιτι μοντέλων βρέθηκαν ενώπιον της κριτικής επιτροπής. Μεταξύ των προσώπων που πέρασαν από οντισιόν και τράβηξαν την προσοχή ήταν ο 22χρονος Χρύσανθος, ο οποίος χαρακτηρίστηκε για την ομοιότητά του με τον Μάρλον Μπράντο, ενώ παράλληλα προκάλεσε συζητήσεις με το «αθώο φλερτ» του προς την Μπέττυ Μαγγίρα.

Η πρεμιέρα του GNTM 2026

Το GNTM 2026 έκανε χθες, Δευτέρα (21/9), την πρεμιέρα του στο Star, ανοίγοντας τις πόρτες του για τα νέα υποψήφια μοντέλα. Οι διαγωνιζόμενοι στάθηκαν μπροστά στην κριτική επιτροπή, προσπαθώντας να κερδίσουν μια θέση στο σπίτι του ριάλιτι.

Η διαδικασία των οντισιόν ξεκίνησε με τους υποψηφίους να παρουσιάζονται και να αξιολογούνται από τους κριτές, οι οποίοι αναζητούν τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το φετινό παιχνίδι μόδας.

Ο Χρύσανθος και οι ομοιότητες

Ένας από τους υποψηφίους που ξεχώρισε ήταν ο 22χρονος Χρύσανθος. Ο νεαρός διαγωνιζόμενος, όπως του λένε συχνά, μοιάζει με τον θρυλικό ηθοποιό Μάρλον Μπράντο.

Ο ίδιος, ωστόσο, με αφοπλιστική ειλικρίνεια παραδέχτηκε στην κάμερα πως δεν γνωρίζει «ποιος είναι αυτός» και εξέφρασε την προτίμησή του να του λένε ότι μοιάζει στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, τον οποίο θεωρεί είδωλό του. Από την πλευρά της κριτικής επιτροπής, η Μπέττυ Μαγγίρα σχολίασε πως ο Χρύσανθος της θυμίζει τον Τομ Κρουζ στα πρώτα του βήματα στον χώρο.

Το «αθώο φλερτ» με την Μπέττυ Μαγγίρα

Κατά τη διάρκεια της οντισιόν του, ο Χρύσανθος έδειξε να κερδίζει την κριτική επιτροπή. Όταν ήρθε η σειρά της Μπέττυς Μαγγίρα να ψηφίσει, ο υποψήφιος την αιφνιδίασε με μια δήλωση.

«Είστε η αγαπημένη μου κριτής, δεν θέλω να με απογοητεύσετε», της είπε, προκαλώντας την αντίδραση της κριτή. Η συνέχεια της συζήτησης χαρακτηρίστηκε ως απολαυστική, με τις ατάκες να πέφτουν απανωτές.

Οι εξηγήσεις του υποψηφίου

Η Μπέττυ Μαγγίρα, έκπληκτη από τη δήλωση του Χρύσανθου, τον ρώτησε τους λόγους για τους οποίους είναι η αγαπημένη του κριτής. «Άτσα ο Χρύσανθος... Γιατί είμαι η αγαπημένη σου κριτής;», ρώτησε η κριτής.

Ο Χρύσανθος απάντησε πως την θεωρεί αγαπημένη του κριτή γιατί «τολμάτε και έχετε έρθει εδώ με έναν σκοπό, όπως και εγώ». Επίσης, πρόσθεσε ότι «κάνετε κάτι, το οποίο είναι πρώτη φορά, δεν το έχετε ξανακάνει». Η Μπέττυ Μαγγίρα σχολίασε τις απαντήσεις του, λέγοντας «Α, είναι τόλμημα που ήρθα ως κριτής εδώ. Για συνέχισε, για συνέχισε... Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που είμαι η αγαπημένη σου κριτής;».

Η κριτική επιτροπή και οι αντιδράσεις

Πέρα από την αλληλεπίδραση με την Μπέττυ Μαγγίρα, ο Χρύσανθος πέρασε και από το «διαγώνισμα» του Γαβαλά. Η παρουσία του 22χρονου υποψηφίου και η δυναμική του με την κριτική επιτροπή δημιούργησαν μια ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα στην πρεμιέρα του GNTM 2026.

Οι αντιδράσεις και οι ατάκες που ανταλλάχθηκαν κατά τη διάρκεια της οντισιόν του Χρύσανθου έδωσαν τον τόνο για μια σεζόν γεμάτη ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και στιγμές.

Με πληροφορίες από: Reader