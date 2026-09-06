Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η Δώρα Χρυσικού, καθώς επιτήδειοι κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο μια ψεύτικη φωτογραφία της, δημιουργημένη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η φωτογραφία αυτή την εμφανίζει να υποβάλλεται ξανά σε θεραπεία κατά του καρκίνου, προκαλώντας ανησυχία σε φίλους και γνωστούς της ηθοποιού. Η Δώρα Χρυσικού μίλησε ανοιχτά για το περιστατικό, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για αυτή την κακόβουλη ενέργεια.

Η αποκάλυψη της απάτης και η αντίδραση

Η γνωστή ηθοποιός ενημερώθηκε για την κυκλοφορία της φωτογραφίας την Κυριακή (06.09.2026) το πρωί από μια διαδικτυακή φίλη. Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» και την Αναστασία Γιάμαλη, περιέγραψε την έκπληξή της αντικρίζοντας το θέαμα.

Η αλλοιωμένη εικόνα, επεξεργασμένη με ΑΙ, την παρουσιάζει σε δωμάτιο νοσοκομείου, χωρίς μαλλιά, με έναν βαρύγδουπο τίτλο που υπονοεί σαφέστατα ότι υπόκειται σε δεύτερη θεραπεία. Η ανάρτηση, η οποία εντοπίστηκε σε σελίδα με πολλά fake news στο Facebook, ανέφερε μάλιστα ότι υπάρχουν και δηλώσεις της οικογένειάς της, ενώ ζητούσε από τους αναγνώστες να κλικάρουν σε ύποπτο link.

Η προσωπική μάχη και η ειλικρίνεια

Η Δώρα Χρυσικού, ως άνθρωπος που έχει περάσει καρκίνο, έχει υπάρξει πολύ ειλικρινής και διαυγής σε όλη τη διαδικασία της ασθένειάς της. Όπως δήλωσε, έχει κλείσει πενταετία από την ολοκλήρωση των θεραπειών και προς το παρόν είναι καλά στην υγεία της. Η ίδια χαρακτήρισε το θέαμα της ψεύτικης φωτογραφίας ως «αρκετά αγριευτικό και τραυματικό».

Η ηθοποιός εξέφρασε την αδυναμία της να κατανοήσει την πρόθεση πίσω από αυτή την ενέργεια, τονίζοντας ότι «ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία δεν μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι μπορεί άνθρωποι να έχουν χρησιμοποιήσει κάτι τόσο λυπηρό, ειδικά για έναν άνθρωπο σαν κι εμένα που κόντεψα να χάσω τη ζωή μου».

Οι επιπτώσεις της παραπληροφόρησης

Η Δώρα Χρυσικού σημείωσε ότι πολλοί γνωστοί και φίλοι της επικοινώνησαν μαζί της για να μάθουν τι συμβαίνει και αν είναι καλά στην υγεία της. Μάλιστα, απαντά από το πρωί σε φίλους της από το εξωτερικό, οι οποίοι βλέπουν την εικόνα και δεν μπορούν να μεταφράσουν το άρθρο, ρωτώντας την για την κατάστασή της.

Η ηθοποιός επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο. Όπως εξήγησε, η ίδια μιλάει με πολλούς ανθρώπους που προσπαθεί να ενδυναμώσει, οι οποίοι περνούν παρόμοιες καταστάσεις. «Οι ίδιοι, διαβάζοντας κάτι τέτοιο, πλήττονται και οι ίδιοι», κατέληξε η Δώρα Χρυσικού, υπογραμμίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπο τέτοιων ψευδών ειδήσεων σε ευάλωτους ανθρώπους.

Η ποιότητα της ψεύτικης εικόνας και οι διαδικτυακές επιθέσεις

Η Δώρα Χρυσικού περιέγραψε την εικόνα ως «κακοφτιαγμένη» και «ξεκάθαρα» ψεύτικη, ακόμα και για ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνητή νοημοσύνη. Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν πίσω από τέτοιες ενέργειες βρίσκονται άνθρωποι ή bots.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εμπειρίες της με κακόβουλες επιθέσεις, καθώς, όπως είπε, «όσοι άνθρωποι εκτιθέμεθα στη δημόσια σφαίρα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες επιθέσεις». Έχει ακούσει, όπως σημείωσε, «πολλαπλώς ύβρεις και ψευδή πράγματα για την προσωπικότητά μου», αλλά η συγκεκριμένη απάτη με την υγεία της ξεπερνά κάθε όριο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis