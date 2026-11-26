Δραματική τροπή λαμβάνει η υπόθεση μιας 14χρονης τοξικοεξαρτημένης, η οποία νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και ζητά να τερματίσει την κύησή της. Η θετή μητέρα της, ηλικίας 66 ετών, αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή της, επικαλούμενη προσωπικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Η ανήλικη, από την πλευρά της, έχει ζητήσει να ακουστεί από εισαγγελέα, εκφράζοντας την επιθυμία της να μην φέρει στον κόσμο ένα παιδί που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει παρόμοια μοίρα με τη δική της.

Το αίτημα της ανήλικης και η άρνηση της θετής μητέρας

Η 14χρονη, η οποία βρίσκεται υπό νοσηλεία, έχει εκφράσει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να διακόψει την κύηση. Το αίτημά της πηγάζει από την ανησυχία της για το μέλλον του παιδιού, καθώς, όπως η ίδια τόνισε, δεν επιθυμεί να έχει την ίδια μοίρα με εκείνη. Ωστόσο, η 66χρονη θετή μητέρα της αρνείται να συναινέσει στην απόφαση αυτή.

«Δεν μπορώ να υπογράψω, γιατί δεν θέλω να έχω ενοχή για φόνο. Έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, δεν μπορώ θα νιώθω ένοχη», δήλωσε χαρακτηριστικά η θετή μητέρα. Η άρνησή της βασίζεται σε θρησκευτικούς λόγους και σε ένα αίσθημα ενοχής που, όπως λέει, θα τη βαραίνει σε περίπτωση διακοπής της κύησης. Παράλληλα, οι γιατροί έχουν επισημάνει ότι η διακοπή της κύησης καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνη όσο περνούν οι μήνες.

Η παρέμβαση του εισαγγελέα και η στάση των γονέων του συντρόφου

Λόγω της άρνησης της θετής μητέρας και της επιθυμίας της ίδιας της 14χρονης, η ανήλικη ζήτησε να έχει ακρόαση από εισαγγελέα. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της 14χρονης να προχωρήσει στην επιλογή της, παρά τις αντιδράσεις από το περιβάλλον της.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και οι γονείς του συντρόφου της 14χρονης, οι οποίοι επίσης ζητούν να μην διακοπεί η κύηση. Οι λόγοι που επικαλούνται είναι θρησκευτικοί, ωστόσο, δεν έχουν εκφράσει καμία προθυμία να αναλάβουν την ανατροφή του μωρού, σε περίπτωση που αυτό γεννηθεί. Η στάση τους προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη περίπλοκη κατάσταση.

Η επιβαρυμένη υγεία της ανήλικης και η ιατρική άποψη

Ο Τάσος Πολίτης, γιατρός στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η 14χρονη, τόνισε την επικινδυνότητα της κατάστασης. «Υπάρχει επικινδυνότητα. Η υγεία της είναι επιβαρυμένη κυρίως λόγω της εξάρτησης», δήλωσε ο γιατρός, υπογραμμίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η συνέχιση της κύησης για την υγεία της ανήλικης.

Ο κ. Πολίτης πρόσθεσε επίσης ότι η 14χρονη βιώνει στο νοσοκομείο συνθήκες που της είναι πρωτόγνωρες, όπως «ζεστασιά, φροντίδα, καθαριότητα». Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει το περιβάλλον στο οποίο ζούσε η ανήλικη πριν τη νοσηλεία της και την ανάγκη για υποστήριξη και προστασία.

Το τεταμένο παρελθόν και οι νομικές διαμάχες

Η σχέση μεταξύ της 14χρονης και της 66χρονης θετής μητέρας της χαρακτηριζόταν από ένταση και προβλήματα. Η θετή μητέρα είχε στείλει την κόρη της να ζήσει μόνη της σε ένα διαμέρισμα-τρώγλη, το οποίο βρισκόταν κοντά στην οικία της, όταν το κορίτσι ήταν μόλις 12 ετών. Αυτή η απόφαση είχε δημιουργήσει ένα περιβάλλον εγκατάλειψης και απομόνωσης για την ανήλικη.

Επιπλέον, η 66χρονη είχε κινηθεί νομικά κατά της θετής κόρης της τρεις φορές τον τελευταίο χρόνο. Τον Ιούλιο του 2026, όταν το κορίτσι ξεκίνησε να εμφανίζει τις πρώτες ενδείξεις εγκυμοσύνης, η θετή μητέρα τη μήνυσε για ενδοοικογενειακή βία και απειλή. Αυτές οι νομικές ενέργειες καταδεικνύουν το βαθύ χάσμα και τις συγκρούσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, πολύ πριν την τρέχουσα κατάσταση της κύησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki