Ισπανός μετέτρεψε παλιό Fiat σε σπίτι και ταξίδεψε 140.000 χιλιόμετρα

Ο 35χρονος Φάμπιο Μπελνόνε, με καταγωγή από τη Βαρκελώνη, απέδειξε ότι ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μπορεί να μετατραπεί στο ιδανικό όχημα για μια περιπέτεια ζωής. Αφού αγόρασε ένα Fiat Marea του 1998, το διαμόρφωσε ώστε να μπορεί να κοιμάται μέσα σε αυτό και ξεκίνησε ένα ταξίδι που τον οδήγησε σε τρεις ηπείρους. Δύο χρόνια και περίπου 140.000 χιλιόμετρα αργότερα, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να τον συντροφεύει, έχοντας διασχίσει χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Η αρχική ιδέα και η ανατροπή των σχεδίων

Η αρχική ιδέα του Φάμπιο Μπελνόνε ήταν πολύ πιο περιορισμένη από την πορεία που τελικά πήρε το ταξίδι του. Ο 35χρονος είχε θέσει ως στόχο να φτάσει μέχρι το Νορντκαπ, το βόρειο άκρο της Νορβηγίας, και στη συνέχεια να αποχωριστεί το αυτοκίνητό του. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του Fiat Marea μάλιστα, πίστευε ότι το όχημα θα άντεχε μόλις 23 ημέρες.

Ωστόσο, τα περίπου 13.000 χιλιόμετρα της διαδρομής με επιστροφή προς τη Νορβηγία άλλαξαν ριζικά τα σχέδιά του. Το Fiat αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτικό απ' όσο περίμενε ο ίδιος ο Φάμπιο, με αποτέλεσμα η αρχικά σύντομη περιπέτεια να μετατραπεί σε έναν μόνιμο τρόπο ζωής και ταξιδιού.

Το Fiat Marea του 1998: Ένα όχημα για τον κόσμο

Ο Φάμπιο Μπελνόνε αγόρασε το μεταχειρισμένο Fiat Marea του 1998 στο L'Hospitalet, κάνοντας μια επιλογή που ο ίδιος περιέγραψε με τη φράση: «Όταν έχεις μόνο τόσα χρήματα, δεν επιλέγεις εσύ το αυτοκίνητο, αλλά εκείνο επιλέγει εσένα». Το αυτοκίνητο, σχεδόν τριών δεκαετιών, έγινε το ιδανικό όχημα για την περιπέτειά του.

Η πρώτη επαφή του με το όχημα δεν προμήνυε την εντυπωσιακή συνέχεια. Την πρώτη φορά που πήγε να το πλύνει, το αυτοκίνητο έσβησε, ενώ όταν επέστρεψε για να το παραλάβει διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσαν ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη ταχύτητα. Παρά τις αρχικές αυτές δυσκολίες, τα προβλήματα δεν στάθηκαν ικανά να τον σταματήσουν από το να ξεκινήσει το ταξίδι του.

Από την εταιρική ζωή στην εξερεύνηση

Πριν λάβει την απόφαση να αλλάξει ριζικά την πορεία της ζωής του, ο 35χρονος Φάμπιο Μπελνόνε είχε μια διαφορετική επαγγελματική διαδρομή. Είχε εργαστεί για έξι χρόνια στο τμήμα μάρκετινγκ μιας ζυθοποιίας, αποκτώντας εμπειρία στον εταιρικό χώρο.

Αργότερα, έζησε για ένα διάστημα στην Αυστραλία, πριν επιστρέψει και δημιουργήσει μια startup επιχείρηση. Ωστόσο, η startup δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε, γεγονός που τον οδήγησε να αποφασίσει να αλλάξει πορεία και να ξεκινήσει την περιπέτεια των ταξιδιών με το Fiat Marea.

Προκλήσεις και απρόσμενη βοήθεια στον δρόμο

Ο Φάμπιο Μπελνόνε, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Volata di Peluca», αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήταν όταν έσπασε ο ιμάντας των βοηθητικών συστημάτων του αυτοκινήτου, ενώ διέσχιζε την Αργεντινή.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή, η τύχη ήταν με το μέρος του. Ένας οδηγός που τον ακολουθούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος ήταν και μηχανικός, σταμάτησε και τον βοήθησε να αντικαταστήσει τον ιμάντα, επιτρέποντας στον Φάμπιο να συνεχίσει το ταξίδι του.

Νέες περιπέτειες σε Ασία και Αμερική

Η περιπέτεια του Φάμπιο Μπελνόνε δεν περιορίστηκε στην Ευρώπη. Τον Μάρτιο του 2025 ξεκίνησε μια νέα διαδρομή με προορισμό την Ιαπωνία. Για να φτάσει εκεί, διένυσε περίπου 30.000 χιλιόμετρα, περνώντας μεταξύ άλλων από χώρες όπως το Τουρκμενιστάν και η Μογγολία, εξερευνώντας έτσι την ασιατική ήπειρο.

Στη συνέχεια, το ταξίδι του επεκτάθηκε και στην αμερικανική ήπειρο, όπου πέρασε από ακόμη 16 χώρες. Η διαδρομή αυτή τον οδήγησε μέχρι τον Καναδά και τον Αρκτικό Κύκλο, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό κύκλο ταξιδιών σε τρεις διαφορετικές ηπείρους με το ίδιο, παλιό του αυτοκίνητο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta