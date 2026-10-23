Δύο γραφικά χωριά κοντά στη Θεσσαλονίκη ιδανικά για φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες αποδράσεις

Για όσους αναζητούν ιδανικούς προορισμούς για φθινοπωρινά και χειμωνιάτικα Σαββατοκύριακα, δύο γραφικά χωριά κοντά στη Θεσσαλονίκη προσφέρουν άφθονες εικόνες φύσης, καθαρό αέρα, ζεστή φιλοξενία και παραδοσιακό φαγητό. Το Νυμφαίο, ένα ορεινό χωριό κοντά στη Φλώρινα, και ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος στην Πέλλα, αποτελούν δύο από αυτούς τους παραδοσιακούς οικισμούς που μαγεύουν τον επισκέπτη με την ιδιαίτερη ομορφιά τους.

Το Νυμφαίο: Ένα πέτρινο στολίδι στη Μακεδονία

Μόλις λίγη ώρα μακριά από την πόλη της Φλώρινας, βρίσκεται το Νυμφαίο, ένα ορεινό χωριό χτισμένο στα 1.350 μέτρα στις πλαγιές του όρους Βίτσι. Αυτός ο οικισμός μοιάζει βγαλμένος από πίνακα ζωγραφικής και είναι γνωστός ως το «πέτρινο στολίδι της Μακεδονίας». Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και η μοναδική του τοποθεσία μαγεύουν κάθε επισκέπτη.

Το Νυμφαίο έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης. Μάλιστα, διεκδίκησε το Διεθνές Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» στον παγκόσμιο διαγωνισμό της UNESCO, αναγνωρίζοντας την άριστη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και του φυσικού περιβάλλοντος. Η είσοδος του χωριού, με το τοξωτό ξύλινο γεφυράκι που ενώνει δύο εντυπωσιακά αρχοντικά, τα λιθόστρωτα μονοπάτια και τα καλοφτιαγμένα πέτρινα σπίτια, δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό.

Το χωριό περιβάλλεται από πανύψηλα δέντρα οξιάς, προσφέροντας την ευκαιρία για πεζοπορία μέσα στα δάση και αναπνοή του αναζωογονητικού αέρα του βουνού. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν βόλτες με άλογα και ποδήλατα, να επισκεφθούν τη λίμνη Ζάζαρη και να γευτούν εκλεκτά κρασιά από ονομαστούς αμπελώνες της περιοχής.

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος: Το πέτρινο χωριό του Καϊμάκτσαλαν

Σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, στις πλαγιές του Καϊμάκτσαλαν, του τρίτου ψηλότερου βουνού της Ελλάδας, βρίσκεται ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος. Αυτό το ορεινό χωριό της Πέλλας απέχει 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Έδεσσας και 123 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός οικισμός από το 1992, με τη φήμη του να ξεπερνά τα σύνορα της χώρας.

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος ξεχωρίζει για την παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική του. Τα κτήρια με τις κεραμοσκεπές και τα βασικά δομικά υλικά, την πέτρα και το ξύλο, κυριαρχούν παντού, εξηγώντας γιατί το χωριό είναι γνωστό ως το «πέτρινο χωριό». Η γειτνίασή του με το φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα, το οποίο έχει το μεγαλύτερο υψόμετρο από όλα τα χιονοδρομικά της Ελλάδας, στα 2.500 μέτρα περίπου, προσθέτει στην ελκυστικότητά του.

Από το ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου, που βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν την υπέροχη θέα προς τη λίμνη Βεγορίτιδα, την τρίτη μεγαλύτερη λίμνη σε έκταση της Ελλάδας. Στην ψηλότερη κορυφή του βουνού βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα-Καϊμάκτσαλαν, το οποίο διαθέτει εξαιρετικές υποδομές και πίστες για όλα τα γούστα. Είναι το ψηλότερο χιονοδρομικό της Ελλάδας και ένα από τα λίγα με τόσο μεγάλη διάρκεια χιονιού.

Μια αξέχαστη εμπειρία αποτελεί η πεζοπορία από το χιονοδρομικό κέντρο μέχρι το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, στην κορυφή του όρους. Αυτό το εκκλησάκι είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Σέρβων πεσόντων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προσφέροντας ένα σημείο ιστορικού ενδιαφέροντος πέρα από τη φυσική ομορφιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta