Η γνωστή δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου, καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», μοιράστηκε με τους τηλεθεατές την αγάπη της για τα ταξίδια και τις μοναδικές εμπειρίες που έχει ζήσει. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο αγαπημένο της ταξίδι στην Κολομβία, μια χώρα που την εντυπωσίασε βαθιά. Παράλληλα, αποκάλυψε τις τολμηρές της περιπέτειες με ακραία σπορ, στις οποίες συμμετέχει συχνά και ο γιος της.

Η Κολομβία πέρα από τα στερεότυπα

Η Μαρία Σαράφογλου εξομολογήθηκε πως η Κολομβία αποτελεί τον αγαπημένο της ταξιδιωτικό προορισμό, παρά τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η χώρα «κουβαλά όλα αυτά τα στερεότυπα της βίας, των ναρκωτικών». Ωστόσο, η προσωπική της εμπειρία ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς η Κολομβία «έχει να σου αφηγηθεί κάτι τόσο διαφορετικό».

Η δημοσιογράφος στάθηκε στην τύχη που είχε να ζήσει αυτό το ταξίδι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μαζί με τον Δημήτρη, είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη χώρα μέσα από τα μάτια ενός ντόπιου. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη σε μια παιδική της φίλη, η οποία είναι μισή Κολομβιάνα και μισή Ελληνίδα. Η Μαρία Σαράφογλου είχε φτάσει στο παρελθόν μέχρι τον Παναμά και την Κόστα Ρίκα, αλλά ποτέ στην Κολομβία, και η επίσκεψη αυτή την άφησε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Από την Μπογκοτά στα μαγικά χωριά του καφέ

Περιγράφοντας τις εντυπώσεις της από την Κολομβία, η Μαρία Σαράφογλου χαρακτήρισε το ταξίδι ως «μαγικό». Η πρωτεύουσα, Μπογκοτά, την οποία επισκέφτηκε, περιγράφηκε ως μια «λατινοαμερικανική πρωτεύουσα υψηλών προδιαγραφών». Παρά το γεγονός ότι η Μπογκοτά έχει και τις «σκοτεινές γειτονιές της», η συνολική εικόνα που αποκόμισε ήταν θετική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα χωριά του καφέ, τα οποία χαρακτήρισε ως «μαγικά». Αυτά τα χωριά βρίσκονται στις Άνδεις, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο. Η φύση της περιοχής είναι «απίστευτη», όπως είπε, συμβάλλοντας στην ξεχωριστή εμπειρία που έζησε κατά την παραμονή της στην Κολομβία.

Ακραίες εμπειρίες και σπορ με τον γιο της

Πέρα από τα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, η Μαρία Σαράφογλου αποκάλυψε και την αδρεναλίνη που βιώνει μέσα από τα περίεργα σπορ. Όπως ανέφερε, ο γιος της την προτρέπει να δοκιμάζουν «ό,τι πιο ακραίο σε σπορ». Η ίδια τον ακολουθεί, αν και παραδέχτηκε ότι όσο μεγαλώνει «λίγο μαζεύεσαι σε αυτά».

Ωστόσο, η παρουσία του «τολμηρού έφηβου» γιου της την ωθεί σε νέες περιπέτειες. Η δημοσιογράφος περιέγραψε μια συγκεκριμένη εμπειρία στην Ινδονησία, όπου έκανε «ποδήλατο στον αέρα σε ένα γκρεμό». Η στιγμή ήταν τόσο έντονη που, όπως είπε, πίστευε πως «δεν θα βγούμε ζωντανοί». Μάλιστα, θυμήθηκε να λέει στον γιο της, ο οποίος τότε ήταν στην έκτη δημοτικού ή πρώτη γυμνασίου, για τις ειδήσεις που έχει μεταδώσει σχετικά με σχοινιά που σπάνε σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το όνειρο για μια διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή

Κλείνοντας την κουβέντα της, η Μαρία Σαράφογλου εξέφρασε την επιθυμία της να δημιουργήσει μια ταξιδιωτική εκπομπή με ένα ιδιαίτερο concept. Όπως περιέγραψε, θα ήθελε να είναι μια εκπομπή που να μαθαίνει τον τόπο στους ανθρώπους, όχι απλά μέσα από μια ταξιδιωτική εμπειρία, αλλά με ουσιαστικό τρόπο.

Στόχος της θα ήταν να παρουσιάζει στοιχεία για το πολίτευμα, τη θρησκεία, τον τρόπο ζωής και τα εισοδήματα των κατοίκων κάθε περιοχής. «Δηλαδή αυτό θα μ' άρεσε», κατέληξε, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της να προσφέρει στους τηλεθεατές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των προορισμών που επισκέπτεται.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader