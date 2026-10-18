Διακοπή αγώνα στην Κοζάνη με 0-8 ημίχρονο και συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα

Απίθανα γεγονότα έλαβαν χώρα σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Κοζάνη, όπου ο αγώνας μεταξύ της γηπεδούχου Φ.Σ. Κοζάνης και του Πανατολικού διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο. Το σκορ εκείνη τη στιγμή ήταν 0-8 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας, ενώ ακολούθησαν αψιμαχίες που οδήγησαν στην εμφάνιση της αστυνομίας και στην αποχώρηση ποδοσφαιριστών από το γήπεδο.

Η πρωτοφανής αυτή εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα η υπόθεση να μεταφερθεί και να συνεχιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης, όπου βρέθηκαν εκπρόσωποι και των δύο ομάδων για περαιτέρω ενέργειες.

Η αναμέτρηση της 1ης κατηγορίας Ε.Π.Σ. Κοζάνης

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση διεξαγόταν στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της 1ης κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Κοζάνης. Η Φ.Σ. Κοζάνης υποδέχθηκε τον Πανατολικό, σε έναν αγώνα που επρόκειτο να είναι μια συνηθισμένη ποδοσφαιρική συνάντηση, αλλά εξελίχθηκε σε ένα γεγονός με απρόβλεπτες διαστάσεις.

Από την αρχή του αγώνα, η ομάδα του Πανατολικού έδειξε την κυριαρχία της, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και σημειώνοντας διαδοχικά τέρματα. Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου προμήνυε ένα βαρύ σκορ, το οποίο και επιβεβαιώθηκε με την ολοκλήρωσή του.

Το 0-8 του ημιχρόνου και οι αψιμαχίες

Με τη λήξη του πρώτου μέρους, ο πίνακας του σκορ έδειχνε ένα εντυπωσιακό 0-8 υπέρ του Πανατολικού. Αυτό το ιδιαίτερα ταπεινωτικό αποτέλεσμα για τη γηπεδούχο ομάδα, Φ.Σ. Κοζάνης, αποτέλεσε το έναυσμα για την εκδήλωση αψιμαχιών μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο συλλόγων.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν γρήγορα, δημιουργώντας ένα γενικό μπάχαλο εντός του αγωνιστικού χώρου. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην αναγκαστική επέμβαση των αρχών, καθώς η αστυνομία κλήθηκε και εμφανίστηκε στο ΔΑΚ Κοζάνης προκειμένου να επιβάλει την τάξη και να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Αποχώρηση ποδοσφαιριστών και οριστική διακοπή

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης και σύγχυσης, ορισμένοι ποδοσφαιριστές της Φ.Σ. Κοζάνης αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το γήπεδο. Η αποχώρηση αυτή φέρεται να έγινε υπό το βάρος του εξαιρετικά αρνητικού και ταπεινωτικού αποτελέσματος του πρώτου ημιχρόνου.

Η κίνηση των παικτών να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο, σε συνδυασμό με τις προηγηθείσες αψιμαχίες και την παρουσία της αστυνομίας, οδήγησε στην οριστική διακοπή του αγώνα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε το τέλος της αναμέτρησης εντός του γηπέδου, αλλά όχι και της υπόθεσης.

Η συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης

Μετά την οριστική διακοπή του ποδοσφαιρικού αγώνα στο ΔΑΚ Κοζάνης, τα γεγονότα πήραν άλλη τροπή, καθώς η υπόθεση μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης. Εκεί, βρέθηκαν άνθρωποι και από τις δύο εμπλεκόμενες ομάδες, τη Φ.Σ. Κοζάνης και τον Πανατολικό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και να καταθέσουν για τα όσα συνέβησαν.

Η παρουσία εκπροσώπων και των δύο πλευρών στο αστυνομικό τμήμα υποδηλώνει τη σοβαρότητα των περιστατικών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης, αναδεικνύοντας μια ασυνήθιστη κατάληξη για έναν αγώνα ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta