Αερομεταφορές: Νέοι κανόνες για τους επιβάτες από τον Οκτώβριο του 2027

Νέο πλαίσιο προστασίας των επιβατών για αεροπορικά ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2027. Οι αλλαγές αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από το μέγεθος της χειραποσκευής και την έντυπη κάρτα επιβίβασης, έως τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, την απώλεια αποσκευών και τις χαμένες ανταποκρίσεις.

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός 2202/2026, ο οποίος προέκυψε έπειτα από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, συγκεντρώνει και ενισχύει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Παράλληλα, θεσπίζει νέους κανόνες για τις αεροπορικές εταιρείες σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις, την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των επιβατών. Στόχος είναι να εξαλειφθούν οι γκρίζες ζώνες που συχνά οδηγούν τον επιβάτη σε πρόσθετες χρεώσεις, ασαφείς όρους και χρονοβόρες διαδικασίες.

Οι νέες διατάξεις θα εφαρμόζονται από τις 23 Οκτωβρίου 2027 σε όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμιο της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης της αεροπορικής εταιρείας. Επίσης, θα ισχύουν για πτήσεις από τρίτες χώρες προς την ΕΕ, εφόσον αυτές εκτελούνται από ευρωπαϊκό αερομεταφορέα.

Νέοι κανόνες για χειραποσκευές και προσωπικά αντικείμενα

Κάθε επιβάτης θα έχει πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρει δωρεάν μία μικρή προσωπική τσάντα. Αυτή η τσάντα θα πρέπει να έχει διαστάσεις έως 40x30x15 εκατοστά ή να είναι αρκετά μικρή ώστε να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Επιπλέον, επιτρέπεται η μεταφορά τροφίμων και ποτών που είναι κατάλληλα για τη διάρκεια του ταξιδιού, πάντα με την επιφύλαξη των κανόνων ασφαλείας.

Όσον αφορά την τροχήλατη χειραποσκευή που τοποθετείται στα ντουλαπάκια του αεροσκάφους, αυτή μπορεί να χρεώνεται από τις εταιρείες. Ωστόσο, ο νέος κανονισμός προβλέπει ότι κατά τη διαδικασία κράτησης, η εταιρεία θα πρέπει να εμφανίζει πρώτα την τιμή που περιλαμβάνει το εισιτήριο μαζί με την τροχήλατη αποσκευή, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια.

Σε περίπτωση που μια χειραποσκευή μεταφερθεί υποχρεωτικά στον χώρο αποσκευών, είτε λόγω γεμάτων ντουλαπιών είτε λόγω αλλαγής αεροσκάφους, ο επιβάτης δεν θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόβλεψη για την προστασία των επιβατών από απρόβλεπτες χρεώσεις.

Διαφάνεια στις χρεώσεις και τις πληροφορίες

Πριν από την αγορά του εισιτηρίου, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια για τον αριθμό, τις διαστάσεις και το βάρος των επιτρεπόμενων αποσκευών. Επίσης, οι χρεώσεις για ειδικά αντικείμενα θα πρέπει να είναι ευκρινείς. Ο κανονισμός προβλέπει και μια απλούστερη διαδικασία για αντικείμενα που τυχόν ξεχάστηκαν μέσα στο αεροσκάφος.

Σχετικά με την ψηφιακή κάρτα επιβίβασης και τη χρήση εφαρμογών, οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλλουν τη χρήση της εφαρμογής τους ή τη δημιουργία λογαριασμού. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο ενός επιβάτη έχει μείνει από μπαταρία, η εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να εκτυπώσει την κάρτα επιβίβασης χωρίς καμία χρέωση.

Ένα απλό τυπογραφικό λάθος στο όνομα του επιβάτη δεν θα μπορεί να στερήσει την επιβίβαση. Εφόσον ζητηθεί διόρθωση τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης, η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να την πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία φορά δωρεάν.

Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις πτήσεων

Ο νέος κανονισμός προβλέπει επίσης αποζημιώσεις για καθυστερήσεις πτήσεων που υπερβαίνουν τις τρεις ώρες. Συγκεκριμένα, για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα, η αποζημίωση ορίζεται στα 250 ευρώ. Για μεγαλύτερες αποστάσεις, προβλέπεται αποζημίωση 400 ευρώ.

Με πληροφορίες από: in.gr