Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής: «Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι»

Ο Λιονέλ Μέσι έστειλε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα μετά τους τίτλους τέλους στην πορεία του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δήλωσε ευγνώμων για όσα έζησε φορώντας το εθνόσημο στο στήθος, ολοκληρώνοντας ένα μακρύ και επιτυχημένο κεφάλαιο της καριέρας του.

Την επομένη της τελευταίας του αναμέτρησης, ο θρύλος της «Αλμπισελέστε» θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις του για το ταξίδι του με την εθνική ομάδα, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την κοινή πορεία που βίωσαν μαζί.

Το τέλος μιας θρυλικής πορείας

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αργεντινής στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν. Με αυτή την αναμέτρηση, έπεσαν οι τίτλοι τέλους σε μία θρυλική καριέρα με την εθνική ομάδα, σηματοδοτώντας την «υποστολή σημαίας» για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

Ο ίδιος ο Μέσι δήλωσε πως «χθες ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι και ήδη μου λείπει να φοράω την φανέλα». Παρά τη νοσταλγία, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι πήρε τη σωστή απόφαση. Περιέγραψε την πορεία του ως ένα «απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρές αλλά και κάποιες λύπες», τονίζοντας πως ήταν σίγουρος ότι «άξιζε κάθε βήμα που έκανα».

Η αδυναμία έκφρασης και οι ευχαριστίες στην οικογένεια

Ο Αργεντινός αστέρας παραδέχθηκε ότι του έμειναν πολλά πράγματα που ήθελε να πει, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μου είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω μέσα σε λίγες λέξεις ή σε μία ανάρτηση». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το βάθος των συναισθημάτων του μετά το τέλος αυτής της σημαντικής περιόδου.

Ο Μέσι τόνισε πως το ταξίδι του με την εθνική θα ήταν αδύνατο χωρίς την αμέριστη στήριξη της οικογένειάς του. Η οικογένειά του ήταν πάντα στο πλευρό του και τον στήριζε, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, όταν τη χρειαζόταν περισσότερο, αποτελώντας έναν βασικό πυλώνα στην πορεία του.

Οι απαραίτητοι φίλοι, συμπαίκτες και προπονητές

Εκτός από την οικογένειά του, ο Λιονέλ Μέσι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και προς τους φίλους του, όλους τους συμπαίκτες και τους προπονητές που είχε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του με την εθνική ομάδα. Αναφέρθηκε επίσης στα τεχνικά επιτελεία που συνεργάστηκε, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Ντιέγκο, δηλώνοντας: «Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, που έβαλε τη χώρα μας στη θέση που της άξιζε». Ο Μέσι υπογράμμισε την πεποίθησή του ότι ο Ντιέγκο τους βοήθησε «όντας εδώ μαζί μας, αλλά και από τον ουρανό, σε κάθε βήμα που κάναμε».

Ευγνωμοσύνη στους συλλόγους και τον Θεό

Ο Μέσι ευχαρίστησε και τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκε, επειδή «πάντα σεβάστηκαν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφοσιώνομαι στη χώρα μου όταν ερχόταν η ώρα να φορέσω τη φανέλα της Εθνικής». Αυτή η αναγνώριση δείχνει την εκτίμησή του για την κατανόηση και την υποστήριξη που έλαβε από τις ομάδες του.

Τέλος, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ευχαρίστησε τον Θεό, δηλώνοντας: «Χωρίς την καθοδήγηση και το θέλημά Του, δεν θα ονειρευόμασταν καν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι εδώ». Η αναφορά αυτή τονίζει την πίστη του και την πεποίθησή του ότι η θεία παρέμβαση ήταν καθοριστική στην επιτυχία του.

Το συγκινητικό μήνυμα αγάπης και αποχαιρετισμού

Ο Λιονέλ Μέσι έκλεισε το μήνυμά του δηλώνοντας ότι είναι «ένας άνθρωπος γεμάτος ευγνωμοσύνη». Αυτή η φράση συνοψίζει το πνεύμα του αποχαιρετισμού του προς την εθνική ομάδα και τους υποστηρικτές της.

Με λόγια αγάπης και συγκίνησης, ο Μέσι δήλωσε: «Σας αγαπώ πολύ, θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ για πάντα που ήσασταν στο πλευρό μας, στο πλευρό μου». Το μήνυμα αυτό κοινοποιήθηκε από τον ίδιο τον Λίο Μέσι στον προσωπικό του λογαριασμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta