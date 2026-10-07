Οι νέοι κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια στην ΕΕ από το 2027

Από τις 23 Οκτωβρίου 2027, οι κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά. Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στο να προσφέρουν ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο για καταστάσεις όπως καθυστερήσεις, ακυρώσεις, χαμένες ανταποκρίσεις και ζητήματα με τις αποσκευές, βάζοντας τον επιβάτη στο επίκεντρο. Αυτές οι αλλαγές αφορούν οποιονδήποτε ταξιδεύει αεροπορικώς στην ΕΕ και θέλει να γνωρίζει τα δικαιώματά του όταν μια πτήση δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο.

Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και επιστροφές χρημάτων

Με τους νέους κανόνες, οι επιβάτες αποκτούν ρητό δικαίωμα αποζημίωσης όταν φτάνουν στον τελικό προορισμό τους με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών ωρών, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 250 ευρώ για ταξίδια έως 1.500 χιλιόμετρα.

Για συγκεκριμένες ενδιάμεσες αποστάσεις, το ποσό ανέρχεται στα 400 ευρώ, ενώ για τις μεγαλύτερες διαδρομές η αποζημίωση μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ. Επιπλέον, όταν ένας επιβάτης επιλέξει επιστροφή χρημάτων, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός επτά ημερολογιακών ημερών, εξαλείφοντας τις μακροχρόνιες εκκρεμότητες.

Διαχείριση vouchers και εναλλακτικές μεταφορές

Σε ό,τι αφορά τα vouchers, το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι αν ένα voucher λήξει χωρίς να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο, το υπόλοιπο ποσό πρέπει να επιστραφεί στον επιβάτη μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η κανονική διάρκεια ενός voucher ορίζεται έως τους 12 μήνες, με δυνατότητα συμφωνημένης παράτασης.

Σε περίπτωση διαταραχής του ταξιδιού, αν ο επιβάτης επιθυμεί να συνεχίσει την πορεία του, η αεροπορική εταιρεία έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να του βρει άλλη πτήση ή άλλο μέσο μεταφοράς υπό συγκρίσιμες συνθήκες. Αν περάσουν τρεις ώρες χωρίς να προσφερθεί κατάλληλη εναλλακτική, ο επιβάτης μπορεί να οργανώσει μόνος του τη μεταφορά, αφού ενημερώσει προηγουμένως την αεροπορική εταιρεία. Τα αναγκαία και εύλογα έξοδα μπορούν να επιστραφούν, μέχρι τα προβλεπόμενα όρια.

Παροχές κατά τη διάρκεια αναμονής

Ακόμη και σε περιπτώσεις αναμονής, όπως όταν οι επιβάτες παραμένουν στον διάδρομο απογείωσης, οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι δεν θα μείνουν χωρίς βασικές παροχές. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, κατάλληλες συνθήκες στην καμπίνα, ώστε να διασφαλίζεται η άνεση και η ασφάλεια των ταξιδιωτών.

Με πληροφορίες από: mad.gr