20 προορισμοί για τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου, ως τα Χριστούγεννα

Μέχρι τα Χριστούγεννα απομένουν δεκατρία Σαββατοκύριακα, και αυτή η περίοδος θεωρείται ιδανική για μικρές αποδράσεις. Ενώ τα σχολεία έχουν ανοίξει και η Αθήνα έχει γεμίσει ξανά, τα πρώτα μπουρίνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Στο Ιόνιο και στο Λιβυκό πέλαγος η κολύμβηση είναι ακόμα εφικτή έως τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στην Πίνδο τα πλατάνια έχουν αρχίσει να κιτρινίζουν, προμηνύοντας την εποχή που θα στηθούν τα καζάνια για το τσίπουρο στα χωριά. Τα μονοπάτια προσφέρονται για πεζοπορία χωρίς συνωστισμό και χωρίς τη ζέστη του καλοκαιριού.

Πριν από κάθε ταξίδι, είναι χρήσιμο να ελέγξετε το ημερολόγιο: η 28η Οκτωβρίου πέφτει φέτος Τετάρτη, ενώ τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή. Επίσης, στις 25 Οκτωβρίου οι δείκτες γυρίζουν μία ώρα πίσω. Συνολικά, είκοσι προτάσεις για προορισμούς απλώνονται από τα Τζουμέρκα και τις Πρέσπες έως τα Σφακιά και την Πελοπόννησο, όλες κατάλληλες για διήμερες αποδράσεις με αυτοκίνητο, ανάλογα με το σημείο εκκίνησης.

Στεμνίτσα, Αρκαδία

Χτισμένη στις πλαγιές του Μαινάλου, η Στεμνίτσα διαθέτει πέτρινα αρχοντικά, καμπαναριά και μικρά εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στα σοκάκια της. Αυτή η τέχνη αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της παράδοσης του χωριού.

Τον Μάιο του 1821, η Μονή Χρυσοπηγής ορίστηκε έδρα της Α΄ Πελοποννησιακής Γερουσίας, με τη Στεμνίτσα να λειτουργεί ως άτυπη πρωτεύουσα της Επανάστασης για έναν μήνα. Το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για το Μονοπάτι του Μαινάλου, το οποίο είναι το πρώτο ελληνικό μονοπάτι με πιστοποίηση Leading Quality Trail από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πεζοπορίας.

Ένα τμήμα του μονοπατιού κατεβαίνει στη χαράδρα του Λούσιου, περνώντας κάτω από τις μονές του Προδρόμου και του Φιλοσόφου, και απαιτεί μια ολόκληρη ημέρα για να διασχιστεί.

Καρπενήσι, Ευρυτανία

Στα 960 μέτρα υψόμετρο, κάτω από το Βελούχι, το Καρπενήσι αποτελεί την ψηλότερη πρωτεύουσα νομού στην Ελλάδα. Ανατολικά της πόλης απλώνεται η κοιλάδα του Καρπενησιώτη, με το Μεγάλο και το Μικρό Χωριό να βρίσκονται στις πλαγιές και πλατάνια στην κοίτη του ποταμού.

Νοτιότερα, η Μονή Προυσού κρέμεται εντυπωσιακά πάνω από τον γκρεμό. Στις Κορυσχάδες, που απέχουν δέκα λεπτά από την πόλη, συνεδρίασε τον Μάιο του 1944 το Εθνικό Συμβούλιο της «Κυβέρνησης του Βουνού».

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα βράδυ με τζάκι και τσίπουρο, ενώ το πρωινό προσφέρεται για περπάτημα στο ελατόδασος της περιοχής.

Μέτσοβο, Ήπειρος

Το βλάχικο κεφαλοχώρι του Μετσόβου, χτισμένο πάνω από τα 1.100 μέτρα, οφείλει την αρχοντιά του στους ευεργέτες του, τον Τοσίτσα και τον Αβέρωφ. Εκεί μπορεί κανείς να δοκιμάσει καπνιστό μετσοβόνε και κατσικάκι στη γάστρα, συνοδεύοντας το γεύμα με κρασί από τα αμπέλια και τα οινοποιεία της περιοχής.

Σε περίπτωση βροχής, η Πινακοθήκη Αβέρωφ μπορεί να γεμίσει άνετα ένα απόγευμα. Το Μέτσοβο είναι ένας προορισμός που στέκει εξίσου καλά τόσο τον Οκτώβριο όσο και την περίοδο των Χριστουγέννων, γεγονός που οδηγεί στην έγκαιρη κράτηση των δωματίων για το εορταστικό τριήμερο.

Σύρρακο και Καλαρρύτες, Τζουμέρκα

Τα δύο πέτρινα χωριά, το Σύρρακο και οι Καλαρρύτες, στέκονται αντικριστά στις δύο όχθες της χαράδρας του Καλαρρύτικου ποταμού. Τα δύο αυτά χωριά συνδέονται μεταξύ τους με ένα παλιό καλντερίμι.

Το κείμενο της πηγής αναφέρει ότι ήταν «πατρ...» αλλά διακόπτεται σε αυτό το σημείο, οπότε δεν μπορούν να παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: travel.gr