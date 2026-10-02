Ισπανίδα διασχίζει την Αφρική με ποδήλατο, έχοντας ήδη καλύψει 9.000 χιλιόμετρα

Η 26χρονη Ισπανίδα Νατάλια Λαρτιτέγκι συνεχίζει το εντυπωσιακό της ταξίδι με ποδήλατο στην Αφρική, έχοντας ήδη διανύσει περισσότερα από 9.000 χιλιόμετρα. Η περιπέτειά της, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, την έχει οδηγήσει σε δύσκολες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της διάσχισης της ερήμου Σαχάρα. Πριν από την Αφρική, η νεαρή ταξιδιώτισσα είχε ήδη εξερευνήσει για μήνες την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Το ταξίδι στην Αφρική και οι προηγούμενες περιπέτειες

Η Νατάλια Λαρτιτέγκι ξεκίνησε το νέο της ταξίδι με ποδήλατο από το Κάντιθ της Ισπανίας. Από εκεί, κατευθύνθηκε προς το Μαρόκο και συνέχισε την πορεία της κατά μήκος των δυτικών ακτών της Αφρικής, με προορισμό τον νότο. Μέχρι στιγμής, έχει καλύψει πάνω από 9.000 χιλιόμετρα στην αφρικανική ήπειρο, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις των τοπικών συνθηκών.

Πριν από την τρέχουσα αποστολή της, η 26χρονη είχε ήδη μια πλούσια ταξιδιωτική εμπειρία. Το καλοκαίρι του 2023 ξεκίνησε τις περιπλανήσεις της, μένοντας συνολικά 16 μήνες στην Ασία. Στη συνέχεια, πέρασε πέντε μήνες στη Νότια Αμερική, όπου τους δύο από αυτούς τους ταξίδεψε επίσης με ποδήλατο, προτού επιστρέψει στην Ισπανία για να ξεκινήσει το αφρικανικό της εγχείρημα.

Εξερευνώντας την Ασία και τη Νότια Αμερική

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ασία, η Λαρτιτέγκι επισκέφθηκε μια σειρά από χώρες, όπως η Ιορδανία, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν, η Ρωσία, η Μογγολία και η Κίνα. Οι περιηγήσεις της επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, των Φιλιππίνων, της Νότιας Κορέας, της Μαλαισίας, του Μπρουνέι και της Ινδονησίας. Επίσης, ταξίδεψε στο Ανατολικό Τιμόρ και την Παπούα, ενώ από εκεί πέταξε αεροπορικώς στο Πακιστάν, πριν την επιστροφή της στην πατρίδα της.

Η επιλογή της Ασίας, όπως εξήγησε η ίδια σε συνέντευξή της στο National Geographic, προέκυψε εν μέρει από την ανάγκη για οικονομικότερες επιλογές, καθώς υπήρχαν πολύ φθηνές πτήσεις προς την Ιορδανία. Αρχικά, πίστευε ότι το ταξίδι της θα διαρκούσε μόλις έναν ή ενάμιση μήνα, με σκοπό να επιστρέψει στην Ισπανία για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Ωστόσο, η περιπέτεια κράτησε πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο.

Η έμπνευση για τα ταξίδια με ποδήλατο

Η ιδέα να ταξιδεύει με ποδήλατο είχε αρχίσει να την απασχολεί αρκετά χρόνια πριν, όπως αποκάλυψε η 26χρονη. «Πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια μπήκε ο σπόρος της ιδέας», ανέφερε, εξηγώντας ότι διάβαζε βιβλία, έβλεπε βίντεο και συναντούσε άλλους ποδηλάτες στα ταξίδια της. Αυτές οι εμπειρίες τροφοδότησαν την επιθυμία της να υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο μετακίνησης.

Παράλληλα, η Νατάλια Λαρτιτέγκι ανέκαθεν ασχολούνταν ενεργά με τον αθλητισμό. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ταξιδιών της, ένιωθε ότι της έλειπε η σωματική δραστηριότητα. «Το να ταξιδεύω με ποδήλατο μου επέτρεπε να γνωρίζω μέρη και ταυτόχρονα να κρατάω το σώμα μου ενεργό», εξήγησε, βρίσκοντας έτσι τον ιδανικό συνδυασμό εξερεύνησης και άσκησης.

Οι προκλήσεις της ερήμου Σαχάρα

Ένα από τα πιο απαιτητικά κομμάτια της διαδρομής της στην Αφρική ήταν η διάσχιση της ερήμου Σαχάρα. Η Λαρτιτέγκι περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε, κάνοντας πετάλι για εκατοντάδες χιλιόμετρα κάτω από τον καυτό ήλιο. «Ήμουν όλη μέρα κάτω από τον ήλιο, με πολύ ξηρή ζέστη», δήλωσε χαρακτηριστικά για την εμπειρία της.

Το μεγαλύτερο συνεχόμενο τμήμα της διαδρομής στη Σαχάρα έφτασε περίπου τα 300 χιλιόμετρα. Σε αυτή την τεράστια απόσταση, υπήρχαν μόλις δύο πρατήρια καυσίμων και ένα εστιατόριο, ενώ, όπως τόνισε η ίδια, δεν υπήρχε πουθενά σκιά για να προστατευτεί από τον ήλιο. Παρά τις δυσκολίες, αρκετοί οδηγοί φορτηγών που προέρχονταν από την Ευρώπη σταματούσαν για να της προσφέρουν νερό και φαγητό, ενώ κάποιοι της πρότειναν ακόμα και χρήματα ή να την πάρουν μαζί τους στο φορτηγό τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta