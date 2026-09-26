Σφοδρή καταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ: Ακυρώσεις πτήσεων, διακοπές ρεύματος και πλημμύρες

Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Η καταιγίδα, η οποία χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, έχει οδηγήσει σε ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Εκτεταμένες επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Τρεις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη και η Φιλαδέλφεια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της σφοδρής καταιγίδας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν άμεσα για σημαντικές πλημμύρες. Αυτές οι πλημμύρες αναμένονται κυρίως σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο κοντά στα παράλια.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο της NWS, οι πλημμύρες θα μπορούσαν να επηρεάσουν δρόμους, κατοικίες και καταστήματα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η κατάσταση κρίνεται επικίνδυνη, με τις αρχές να συνιστούν επαγρύπνηση και την τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

Διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας είναι ήδη ορατές σε μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε τέσσερις Πολιτείες είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα γύρω στις 17:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του εξειδικευμένου ιστότοπου poweroutage.com. Οι διακοπές ρεύματος δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των περιοχών που πλήττονται.

Παράλληλα, οι αεροπορικές μετακινήσεις έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ενδεικτικά, μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης, ακυρώθηκαν 130 πτήσεις, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flight Aware, προκαλώντας καθυστερήσεις και αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Η κατάσταση στη Νέα Υόρκη και το Λονγκ Άιλαντ

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη της Νέας Υόρκης και το μεγάλο νησί Λονγκ Άιλαντ. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η κυβερνήτρια τόνισε την ένταση του φαινομένου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η βροχή πέφτει ήδη (…) ακούστε με προσεκτικά: αναμένουμε πολλά περισσότερα».

Ειδικότερα για το Λονγκ Άιλαντ, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έως και 15 εκατοστά βροχόπτωσης τις επόμενες ημέρες, ποσότητα που εντείνει τους φόβους για πλημμυρικά φαινόμενα. Επιπλέον, αναμένονται κύματα ύψους άνω των έξι μέτρων σε ορισμένα σημεία των παράκτιων περιοχών, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών.

Επικίνδυνες συνθήκες σε παράκτιες περιοχές

Η σφοδρή καταιγίδα συνοδεύεται από ριπές ανέμου που ξεπερνούν τα 60 μίλια την ώρα (περίπου 96 χιλιόμετρα την ώρα), καθώς και από κύματα που φτάνουν τα 20 πόδια (περίπου 6 μέτρα). Αυτές οι συνθήκες αναμένεται να προκαλέσουν παρατεταμένες παράκτιες πλημμύρες σε διάφορα σημεία των βορειοανατολικών ΗΠΑ. Οι περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ και του Λονγκ Άιλαντ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ήδη, υπάρχουν αναφορές για πλημμύρες με ύψος νερού που φτάνει τα 2-4 πόδια (περίπου 60 εκατοστά έως 1,2 μέτρα) στις παράκτιες περιοχές Ship Bottom και Beach Haven του Νιου Τζέρσεϊ, υπογραμμίζοντας την άμεση και σοβαρή απειλή που θέτει η καταιγίδα για τις χαμηλού υψομέτρου παραθαλάσσιες κοινότητες.

Με πληροφορίες από: Topontiki