Γιατί πολλά ξενοδοχεία αποφεύγουν τα δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13

Σε πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο, οι αριθμοί 420 και 13 απουσιάζουν από την αρίθμηση των δωματίων. Αυτή η πρακτική, που μοιάζει με άτυπη προκατάληψη, έχει βαθιές ρίζες σε διάφορα κοινωνικά φαινόμενα και ιστορικές αναφορές. Οι λόγοι που οδήγησαν στην αποφυγή αυτών των συγκεκριμένων αριθμών εκτείνονται από τα χρόνια του Ιησού μέχρι και τη δεκαετία του 1970, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον πλέγμα εξηγήσεων.

Ο αριθμός 420 και η «Ημέρα της Κάνναβης»

Ο αριθμός 420 αποτελούσε ανέκαθεν έναν διακριτικό κωδικό για τους λάτρεις της μαριχουάνας. Αυτή η σύνδεση έχει τις ρίζες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η 20ή Απριλίου, με την αμερικανική γραφή ημερομηνίας (4-20), έχει καθιερωθεί ως η «Ημέρα της Κάνναβης».

Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, διάφορες οργανώσεις πραγματοποιούν εκδηλώσεις με σκοπό τη νομιμοποίηση της χρήσης της κάνναβης. Μάλιστα, ορισμένοι ακτιβιστές φτάνουν στο σημείο να επικοινωνούν με κυβερνήτες, βουλευτές και αρχηγούς κρατών ακριβώς στις 04:20 το πρωί, προκειμένου να εκθέσουν τα αιτήματά τους.

Πώς ο ακτιβισμός οδήγησε στην κατάργηση του δωματίου 420

Αυτός ο ακτιβισμός και η χρήση του αριθμού 420 επεκτάθηκαν και στον χώρο των ξενοδοχείων. Οι χρήστες κάνναβης είχαν αναπτύξει τη συνήθεια να κάνουν κράτηση στο δωμάτιο 420 συγκεκριμένων ξενοδοχείων, με σκοπό τη μαζική κατανάλωση ουσιών. Η πρόσκληση όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων για συμμετοχή σε αυτές τις συγκεντρώσεις ήταν συχνή.

Όταν ορισμένα ξενοδοχεία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα, τα οποία είχαν αναμενόμενες συνέπειες για την υπόλοιπη πελατεία, συμπεριλαμβανομένης και της επέμβασης της αστυνομίας, αποφάσισαν να λάβουν μέτρα. Η λύση που υιοθετήθηκε ήταν απλή: η κατάργηση των δωματίων με τον αριθμό 420 από την αρίθμησή τους.

Η δεισιδαιμονία γύρω από τον αριθμό 13

Ο αριθμός 13 προκαλεί πολλές δεισιδαιμονίες και θεωρείται ευρέως ότι φέρνει ατυχία. Στην πραγματικότητα, πολλοί πελάτες ξενοδοχείων υποφέρουν από μια φοβία για τον συγκεκριμένο αριθμό, η οποία είναι γνωστή ως τρισκαιδεκαφοβία.

Η δεισιδαιμονία που σχετίζεται με τον αριθμό 13 έχει τις ρίζες της στη χριστιανική θρησκεία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στον Μυστικό Δείπνο, όπου οι δώδεκα Απόστολοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιησού. Η παρουσία του Ιούδα, του μετέπειτα προδότη, αύξησε τον αριθμό των παρευρισκόμενων σε δεκατρείς.

Ο Ιούδας και η «κατάρα» του 13

Έκτοτε, ο αριθμός 13 συνδέθηκε άμεσα με τη μοίρα του Ιησού στον Σταυρό. Αυτή η σύνδεση τον καθιέρωσε ως έναν αριθμό προς αποφυγή, καθώς θεωρείται κακός οιωνός. Η δεισιδαιμονία αυτή επεκτείνεται και στην καθημερινότητα, με πολλούς να αποφεύγουν να είναι δεκατρείς συνδαιτυμόνες σε ένα τραπέζι.

Η «κατάρα» του αριθμού 13 έχει αναφερθεί συχνά και σε ιστορικά γεγονότα, ενισχύοντας την πεποίθηση για την κακοτυχία που φέρνει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποστολή Apollo 13, η οποία εκτοξεύτηκε στις 13:13 από την εξέδρα 39.

Η περίπτωση της αποστολής Apollo 13

Η εξέδρα 39, η οποία είναι γινόμενο του 13 επί 3, συνδέθηκε επίσης με τον αριθμό. Λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση, η αποστολή Apollo 13 υπέστη έκρηξη εν πτήσει, γεγονός που πολλοί απέδωσαν στην «κακοτυχία» του αριθμού 13.

Με πληροφορίες από: Gazzetta