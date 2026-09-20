Το Βατικανό ο πιο υπερτουριστικός προορισμός στην Ευρώπη

Το Βατικανό αναδεικνύεται στον πιο υπερτουριστικό προορισμό της Ευρώπης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Go2Africa. Η έρευνα συνέκρινε τον αριθμό των επισκεπτών με τον μόνιμο πληθυσμό κάθε περιοχής, αποτυπώνοντας την πίεση που ασκεί ο τουρισμός στις τοπικές κοινωνίες. Στην πόλη-κράτος, η αναλογία είναι εντυπωσιακή, καθώς 7.709 τουρίστες αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο.

Η μελέτη και τα στοιχεία

Μία «μάχη» από τον υπερτουρισμό διεξάγεται σε αυτή την πόλη της Ευρώπης, όπου για κάθε κάτοικο αναλογούν 7.709 τουρίστες, με τις ουρές για επίσκεψη να είναι τεράστιες. Η Ευρώπη αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως, προσελκύοντας ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη, γεγονός που εντείνει την πίεση σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Go2Africa, το Βατικανό αναδεικνύεται στον πιο υπερτουριστικό προορισμό της Ευρώπης. Η μελέτη αυτή συνέκρινε συστηματικά τον αριθμό των επισκεπτών με τον μόνινο πληθυσμό κάθε περιοχής, με σκοπό να αποτυπώσει με ακρίβεια την πίεση που ασκεί ο τουρισμός στις τοπικές κοινωνίες. Στην περίπτωση του Βατικανού, η αναλογία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, φτάνοντας τους 7.709 τουρίστες ανά κάτοικο, ένα στοιχείο που υπογραμμίζει την ένταση του φαινομένου.

Το ιδιαίτερο πλαίσιο της πόλης-κράτους

Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, απαιτεί να εξεταστεί μέσα στο ιδιαίτερο πλαίσιο της πόλης-κράτους του Βατικανού. Το Βατικανό βρίσκεται εντός της Ρώμης και καταλαμβάνει μία έκταση μόλις 0,44 τετραγωνικών χιλιομέτρων, γεγονός που καθιστά την συγκέντρωση επισκεπτών ακόμη πιο αισθητή. Παρά το μικρό του μέγεθος, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, προσελκύοντας εκατομμύρια πιστούς και τουρίστες κάθε χρόνο.

Ο μόνιμος πληθυσμός του Βατικανού ανέρχεται σε μόλις 882 ανθρώπους. Η πλειονότητα αυτών των κατοίκων είναι κληρικοί, διπλωμάτες και κρατικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ζουν και εργάζονται εντός των τειχών της πόλης-κράτους. Αυτή η πληθυσμιακή σύνθεση εξηγεί εν μέρει την τόσο μεγάλη αναλογία επισκεπτών προς μόνιμους κατοίκους, καθώς οι υποδομές και ο χώρος δεν είναι σχεδιασμένοι για να φιλοξενήσουν τόσο μεγάλο μόνιμο πληθυσμό.

Η εμπειρία των επισκεπτών

Παρά τη μοναδική πολιτιστική και θρησκευτική σημασία του Βατικανού, η τεράστια συγκέντρωση επισκεπτών έχει οδηγήσει αρκετούς τουρίστες να περιγράφουν την εμπειρία τους ως υπερβολικά δύσκολη. Οι μεγάλες ουρές και ο συνωστισμός αποτελούν συχνά φαινόμενα που δυσχεραίνουν την επίσκεψη και την ουσιαστική επαφή με τα αξιοθέατα.

Ένας επισκέπτης που άφησε κριτική στην πλατφόρμα TripAdvisor περιέγραψε ουρές περίπου 1.000 ανθρώπων έξω από τα Μουσεία του Βατικανού. Όπως σημείωσε, ακόμη και όσοι είχαν προαγοράσει εισιτήριο και απέφευγαν την εξωτερική ουρά, βρίσκονταν αντιμέτωποι με έναν νέο συνωστισμό στο εσωτερικό των χώρων, καθιστώντας την περιήγηση ιδιαίτερα απαιτητική. Άλλοι επισκέπτες περιέγραψαν την κατάσταση ως «υπερβολικά γεμάτη και επικίνδυνη», υποστηρίζοντας ότι ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων καθιστούσε σχεδόν αδύνατη την απόλαυση και την ουσιαστική επαφή με τα εκθέματα που φιλοξενούνται.

Αίτια αύξησης του μαζικού τουρισμού

Οι ειδικοί της Tourism Analytics αποδίδουν την αύξηση του μαζικού τουρισμού σε διάφορους παράγοντες που έχουν διαμορφώσει το τοπίο των διεθνών ταξιδιών τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ άλλων, σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει η σημαντική μείωση του κόστους των διεθνών ταξιδιών, καθιστώντας τα πιο προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτή η μείωση των τιμών έχει αλλάξει τις ταξιδιωτικές συνήθειες πολλών ανθρώπων.

Τα φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια έχουν καταστήσει τα σύντομα ταξίδια σε ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και τις διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, πιο εύκολες και συχνές για ένα ευρύτερο κοινό. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση αυτής της τάσης έχουν παίξει και οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, οι οποίες έχουν συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης για σύντομα ταξίδια, ακόμη και για ένα Σαββατοκύριακο, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να επισκέπτονται δημοφιλείς προορισμούς με μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη συχνότητα.

Με πληροφορίες από: Reader