Το Μπαλί αλλάζει πρόσωπο λόγω του υπερτουρισμού

Πριν από τριάντα χρόνια, το Μπαλί έγινε γνωστό στους Έλληνες ως ένας εξωτικός προορισμός, ιδανικός για γαμήλια ταξίδια, που θύμιζε επίγειο παράδεισο. Σήμερα, οι Έλληνες έχουν σχεδόν εγκαταλείψει το νησί, στρεφόμενοι σε άλλους παρόμοιους προορισμούς. Αντιθέτως, το Μπαλί ανακαλύφθηκε από Ιταλούς και Γάλλους, με αποτέλεσμα ο υπερτουρισμός να φτάσει σε οριακό σημείο, καθιστώντας δύσκολη την απόλαυση των ομορφιών και του πολιτιστικού του ενδιαφέροντος.

Η μεταμόρφωση ενός εξωτικού προορισμού

Ενώ κάποτε το Μπαλί συστήθηκε στους Έλληνες ως ένας ονειρικός προορισμός, χωρίς καν να γνωρίζουν ότι αποτελεί νησί της Ινδονησίας, η εικόνα αυτή έχει πλέον αλλάξει. Οι Έλληνες ταξιδιώτες έχουν πλέον στραφεί σε άλλες επιλογές για τις διακοπές τους.

Η εισροή επισκεπτών από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση υπερτουρισμού. Αυτό έχει ως συνέπεια να είναι δύσκολο για τον επισκέπτη να απολαύσει πλήρως τις πολλές ομορφιές και το έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον που προσφέρει το νησί.

Οι παραλίες και η νέα τους όψη

Οι παραλίες του Μπαλί έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές στη διαμόρφωσή τους, με την εμφάνιση μουσικής και beach bar. Η πολυκοσμία που επικρατεί πλέον σε αυτές μπορεί να οδηγήσει κάποιον να σκεφτεί τη φράση «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει».

Παρόλα αυτά, οι παραλίες διατηρούν το εξωτικό τους χρώμα, κυρίως λόγω της περιρρέουσας βλάστησης. Τα νερά τους εξακολουθούν να αποτελούν μια ισχυρή μαγνητική δύναμη για τους επισκέπτες που φτάνουν στο νησί.

Η Ουμπούντ, το κέντρο του πολιτισμού

Το πολιτιστικό ενδιαφέρον του Μπαλί επικεντρώνεται στην πρωτεύουσα του νησιού, την Ουμπούντ, η οποία βρίσκεται στα ψηλά του Μπαλί. Εκεί διακρίνεται το σφύζον κέντρο παραγωγής πολιτισμού, το οποίο χαρακτήριζε πάντα το νησί.

Στην Ουμπούντ ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει ινδουϊστικούς ναούς, να παρακολουθήσει σχετικές χορευτικές παραστάσεις και να επισκεφθεί μουσεία. Αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας του Μπαλί.

Μια νησίδα ινδουϊσμού στην Ινδονησία

Το Μπαλί ξεχωρίζει από την υπόλοιπη Ινδονησία, η οποία είναι κατά κύριο λόγο μουσουλμανική, καθώς παραμένει μια νησίδα ινδουϊσμού. Αυτή η ιδιαιτερότητα αντικατοπτρίζεται στα ανάλογα δείγματα και σημεία πολιτισμού που διαθέτει το νησί.

Η διατήρηση του ινδουϊστικού χαρακτήρα προσδίδει στο Μπαλί μια μοναδική ταυτότητα και προσφέρει στους επισκέπτες μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία, διαφορετική από αυτή που θα συναντούσαν σε άλλα μέρη της χώρας.

Οι ομορφιές πέρα από την πρωτεύουσα

Αφού ο επισκέπτης γνωρίσει τα πολιτιστικά στοιχεία της Ουμπούντ, μπορεί να κατευθυνθεί στα περίχωρά της. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει την ομορφιά των βαθμιδωτών ορυζώνων, ένα χαρακτηριστικό τοπίο του νησιού.

Επιπλέον, στα περίχωρα της Ουμπούντ βρίσκονται και οι φυτείες του καφέ. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν πραγματικά πρωτότυπες και ισχυρές γεύσεις καφέ, ενώ συχνά αγοράζουν κάποιες από αυτές για να τις πάρουν μαζί τους στην Ελλάδα, ως ανάμνηση του Μπαλί.

Με πληροφορίες από: Topontiki