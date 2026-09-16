Η Αίγινα στο επίκεντρο: Το νησί που είναι sold out αυτό το Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου

Ο Σεπτέμβριος έχει μπει για τα καλά και μπορεί τις τελευταίες ώρες ο καιρός να δείχνει τα πρώτα φθινοπωρινά του σημάδια, ωστόσο η διάθεση για εξορμήσεις δεν σταματά. Αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχει ένα νησί που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα, η Αίγινα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη μεγάλη γιορτή του νησιού, το Aegina Fistiki Fest, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ακριβώς επειδή ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την περίοδο της συγκομιδής του φημισμένου καρπού. Ακόμα κι αν δεν έχετε προνοήσει για διαμονή και το νησί είναι πιθανότατα ήδη sold out, αξίζει να το επισκεφτείτε έστω και για μονοήμερη εκδρομή.

Η μεγάλη γιορτή του φιστικιού

Η Αίγινα φιλοξενεί το Aegina Fistiki Fest, μια εκδήλωση που έχει καθιερωθεί ως η μεγάλη γιορτή του νησιού. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο, καθώς ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη της συγκομιδής του φημισμένου καρπού. Για φέτος, οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν από τις 17 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, η καρδιά της Αίγινας χτυπάει στην παραλιακή ζώνη και στα γραφικά στενά της πόλης. Το κεντρικό σημείο συνάντησης για τους επισκέπτες είναι η εμπορική και αγροτική έκθεση που στήνεται στο λιμάνι. Η έκθεση λειτουργεί πρωί και απόγευμα, παραμένοντας ανοιχτή μέχρι αργά το βράδυ, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους να περιηγηθούν στα περίπτερα.

Γεύσεις και αρώματα από τον φημισμένο καρπό

Στην εμπορική και αγροτική έκθεση του λιμανιού, δεκάδες περίπτερα παραγωγών και δημιουργών περιμένουν τους επισκέπτες. Εκεί, μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το φιστίκι Αιγίνης σε κάθε πιθανή εκδοχή του. Πρόκειται για το εμβληματικό προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), το οποίο αποτελεί την καλύτερη αφορμή για να επισκεφθεί κανείς το νησί.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν φρέσκο, αυθεντικό φιστίκι, είτε φρεσκοψημένο είτε νωπό. Επιπλέον, μπορούν να ανακαλύψουν πρωτότυπες γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, παγωτά, καθώς και άλλα τοπικά εδέσματα που έχουν ως βάση τον περίφημο καρπό.

Μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες

Το Aegina Fistiki Fest δεν περιορίζεται μόνο στις γεύσεις και τα προϊόντα, αλλά φέρνει μαζί του και έντονο ρυθμό, με μεγάλες συναυλίες που πραγματοποιούνται δίπλα στο κύμα. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ονόματα που υπόσχονται ξεχωριστές βραδιές διασκέδασης για όλους τους επισκέπτες του νησιού.

Ανάμεσα στα πιο δυνατά ονόματα που ξεχωρίζουν φέτος είναι το απόλυτο live party της δεκαετίας του ’80 και του ’90, με τη συμμετοχή των Πωλίνα, Κώστα Μπίγαλη, Σοφία Βόσσου και Μαντώ. Η ξεχωριστή φωνή της Ελεωνόρας Ζουγανέλη αναμένεται να καθηλώσει το κοινό, ενώ ένα εκρηκτικό closing party με τους Trashformers υπόσχεται χορό μέχρι τελικής πτώσεως.

Βόλτες στην ιστορική πρωτεύουσα

Πέρα από τους πάγκους και τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, η ίδια η πρωτεύουσα της Αίγινας προσφέρεται για ατέλειωτες βόλτες και ανακαλύψεις. Η απόσταση από τον Πειραιά είναι μόλις μία ώρα, καθιστώντας την ιδανική επιλογή ακόμα και για μονοήμερη εκδρομή.

Τα νεοκλασικά κτίρια της πόλης, βαμμένα σε έντονα χρώματα όπως η ώχρα και το κεραμιδί, μαρτυρούν την εποχή που η Αίγινα υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα του νεότερου ελληνικού κράτους. Μια περιήγηση στα γραφικά στενά της πόλης προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες.

Αρχαία μνημεία και πανοραμική θέα

Για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν την ιστορική πλευρά του νησιού, αξίζει να περπατήσουν προς τον λόφο της Κολώνας. Ο λόφος δεσπόζει ακριβώς δίπλα στο λιμάνι και φιλοξενεί τα ερείπια του αρχαίου ναού του Απόλλωνα, καθώς και το αρχαιολογικό μουσείο, προσφέροντας μια ματιά στην πλούσια ιστορία της περιοχής.

Επίσης, μια βόλτα μέχρι τον φάρο είναι λίγο πιο μακρινή, αλλά ανταμείβει τους επισκέπτες με υπέροχη θέα του Αργο. Η διαδρομή αυτή προσφέρει μια διαφορετική οπτική του τοπίου και αποτελεί μια ευχάριστη δραστηριότητα για όσους διαθέτουν το κουράγιο για την πεζοπορία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis