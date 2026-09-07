Το Μόναχο υποδέχεται το 191ο Oktoberfest: Μια γιορτή μπίρας και ιστορίας

Το 191ο Oktoberfest, μια από τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις παγκοσμίως, ανοίγει τις πύλες του στις 19 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο, προσφέροντας 16 ημέρες εορταστικών εκδηλώσεων. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί την ιδανική αφορμή για ένα φθινοπωρινό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, μια πόλη που εντυπωσιάζει με την ξεχωριστή της ατμόσφαιρα.

Η μεγαλύτερη γιορτή μπίρας στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γιορτή μπίρας στον κόσμο, το Oktoberfest, προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 6 εκατομμύρια επισκέπτες. Η περιοχή Theresienwiese γεμίζει με κόσμο που απολαμβάνει τη συνολική εμπειρία του φεστιβάλ, καταναλώνοντας περίπου 7 εκατομμύρια λίτρα μπίρας, η οποία παράγεται από τις τοπικές ζυθοποιίες.

Το 191ο Oktoberfest θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου, με τους εορτασμούς να ξεκινούν παραδοσιακά με το άνοιγμα του πρώτου βαρελιού από τον Δήμαρχο Dominik Krause. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή Festhalle Schottenhamel, σηματοδοτώντας την έναρξη του «μεγαλύτερου λαϊκού φεστιβάλ στον κόσμο».

Οι ιστορικές ρίζες του Oktoberfest

Οι ρίζες του Oktoberfest εντοπίζονται στις εορταστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 1810. Αφορμή για αυτές τις εκδηλώσεις στάθηκε ο γάμος του πρίγκιπα της Βαυαρίας Λουδοβίκου του Α’ με την Θηρεσία της Σαξονίας-Χιλντμπουργκχάουζεν, οι οποίοι ήταν οι γονείς του Όθωνα του Α’, του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας.

Οι πολίτες του Μονάχου κλήθηκαν να παραστούν στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στους αγρούς μπροστά από τις πύλες της πόλης, προκειμένου να γιορτάσουν το βασιλικό γεγονός. Τα χωράφια αυτά ονομάστηκαν Τερεζινβίζε, δηλαδή «λιβάδια της Θηρεσίας», προς τιμήν της πριγκίπισσας, ονομασία που διατηρείται μέχρι σήμερα. Ως εμπνευστής του φεστιβάλ θεωρείται ο αυλικός Andreas Michael Dall’Armi, ο οποίος είχε την ιδέα για τους γαμήλιους εορτασμούς. Για τη συνεισφορά του αυτή, τιμήθηκε το 1824 με το πρώτο χρυσό μετάλλιο που απονεμήθηκε ποτέ σε πολίτη του Μονάχου.

Τα σύμβολα της βαυαρικής παράδοσης

Τα κυρίαρχα σύμβολα του Oktoberfest αντικατοπτρίζουν την πλούσια βαυαρική παράδοση. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι δερμάτινες ανδρικές βερμούδες με τις τιράντες, γνωστές ως λέντερχόζεν (lederhosen), καθώς και τα ντιρντλ, τα παραδοσιακά βαυαρικά φορέματα με τις ποδιές τους. Στο γαστρονομικό κομμάτι, ξεχωρίζουν τα αλμυρά τοπικά παραδοσιακά αρτοσκευάσματα, τα pretzels, και φυσικά η μπύρα.

Όλα αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται συχνά στις αποχρώσεις του μπλε και του λευκού, τα οποία είναι τα επίσημα χρώματα της σημαίας της Βαυαρίας, προσδίδοντας μια ενιαία αισθητική στην εορταστική ατμόσφαιρα.

Το Μόναχο: Ένας φθινοπωρινός προορισμός

Το Μόναχο, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Isar και στη σκιά των Βαυαρικών Άλπεων, αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας. Η πόλη γοητεύει τους επισκέπτες της με την πλούσια ιστορία, την εκπληκτική αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό και τα πολλά αξιοθέατά της.

Η καρδιά του Μονάχου χτυπά δυνατά στην ιστορική πλατεία Marienplatz, η οποία θεωρείται το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσει κανείς την εξερεύνηση της Παλιάς Πόλης. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν το νεογοτθικό Νέο Δημαρχείο (Neues Rathaus) και το διάσημο ρολόι Glockenspiel, του οποίου τα αγάλματα ζωντανεύουν σημαίνοντας τις ώρες. Η εξερεύνηση της πόλης συνεχίζεται με τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας (Fraue), ο οποίος ξεχωρίζει με τους χαρακτηριστικούς διπλούς πύργους και τους χάλκινους θόλους του.

Με πληροφορίες από: travelgo.gr