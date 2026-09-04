Γερμανικό περιοδικό εκθειάζει την Πάρο ως ιδανικό προορισμό για κάθε ταξιδιώτη

Ένα γερμανικό ταξιδιωτικό περιοδικό εκθειάζει την Πάρο, αναδεικνύοντάς την ως ιδανικό προορισμό για κάθε τύπο ταξιδιώτη. Το περιοδικό εστιάζει στην ποικιλία των τοπίων και τις εναλλαγές μεταξύ των χωριών του νησιού, τα οποία θεωρεί ιδανικά για επίσκεψη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με ιδιαίτερη έμφαση στο φθινόπωρο.

Η Πάρος στη λίστα των κορυφαίων ελληνικών νησιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάρου, το ταξιδιωτικό περιοδικό urlaubsguru παρουσιάζει τα 21 πιο όμορφα ελληνικά νησιά. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι υπάρχουν λίγα μέρη στον κόσμο τόσο όμορφα όσο η Ελλάδα.

Μεταξύ των νησιών που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νάξος, η Κέρκυρα, η Σάμος, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Σκιάθος, η Θάσος, η Κάρπαθος, η Αμμουλιανή, η Πάρος & Αντίπαρος, η Μήλος, η Χίος, η Λήμνος, η Σέριφος και η Σκόπελος.

Γιατί η Πάρος ξεχωρίζει

Ειδικότερα για την Πάρο, το δημοσίευμα τονίζει ότι ο συνδυασμός από ήσυχα χωριά, νόστιμο φαγητό και απομονωμένες παραλίες την καθιστά ιδανικό προορισμό για ηλιόλουστες διακοπές στην Ελλάδα. Το νησί προσφέρει επίσης μία μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων με θέα στη θάλασσα. Η καλύτερη εποχή για να το επισκεφθεί κάποιος είναι από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, και θεωρείται ιδανικό για όσους αναζητούν χαλαρωτικές διακοπές.

Στο ίδιο ταξιδιωτικό μέσο δημοσιεύεται και ένας αποκλειστικός οδηγός για την Πάρο, ο οποίος υπογραμμίζει ότι το νησί έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί, αν όχι να ξεπεράσει, δημοφιλή κλασικά νησιά όπως η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Ρόδος. Επισημαίνεται επίσης ότι τα πολύ ζεστά και ξηρά καλοκαίρια την καθιστούν έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών, ενώ οι ήπιοι χειμώνες προσελκύουν επισκέπτες στα τέλη της σεζόν.

Προορισμός για κάθε τύπο παραθεριστή

Το περιοδικό υπογραμμίζει ότι η Πάρος είναι κατάλληλη για κάθε τύπο παραθεριστή. Διαθέτει πολυάριθμες και ποικίλες αμμώδεις παραλίες, καθώς και εκκλησίες, παρεκκλήσια και μοναστήρια, τα οποία ενθουσιάζουν κάθε λάτρη των περιηγήσεων. Στο νησί βρίσκεται επίσης μία Κοιλάδα με Πεταλούδες, διάσημη πολύ πέρα από τις Κυκλάδες, και ένα αυθεντικό ελληνικό τοπίο με λευκά σπίτια στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και γοητευτικά μπαλκόνια.

Προστίθεται ότι τα μικρά και ελαφρώς μεγαλύτερα χωριά είναι πολύ όμοφα, ο αριθμός των αξιοσημείωτων παραλιών είναι απέραντος και τα μοναστήρια ξεπερνούν το ένα το άλλο στη μοναδικότητά τους. Μεταξύ αυτών, συστήνονται η Ιερά Μονή Λογγοβάρδας και η Ιερά Μονή Χριστού του Δάσους.

Προτεινόμενα μέρη για επίσκεψη

Ως επισκέψιμα μέρη στο νησί προτείνονται η Παροικιά, η Νάουσα και οι Λεύκες. Για την Παροικιά αναφέρεται ότι «σίγουρα δεν πρέπει να την παραλείψετε αν θέλετε να εξερευνήσετε την Πάρο». Ο όμορφος παραλιακός δρόμος και η ίδια η πόλη πλαισιώνονται από ένα ορεινό φόντο.

Ενώ η έντονη ζωή της πόλης της Παροικιάς ξεδιπλώνεται στον νότο, με τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τη συναρπαστική νυχτερινή ζωή, ο βορράς προσφέρει κυρίως άνετα καταλύματα.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr