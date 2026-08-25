Η Κλέλια Ανδριολάτου στο Κατάκολο: Ο τόπος που της χαρίζει «θάρρος και δύναμη»

Σε έναν τόπο με ξεχωριστή θέση στην καρδιά της επέστρεψε η Κλέλια Ανδριολάτου, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η γνωστή ηθοποιός, αφού ολοκλήρωσε την παραμονή της στην Ήπειρο, ταξίδεψε στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο Κατάκολο, το χωριό από όπου κατάγεται ο πατέρας της. Εκεί, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και σκέψεις για τη βαθιά της σύνδεση με τον τόπο αυτό.

Επιστροφή στις ρίζες

Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να περάσει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών σε ένα μέρος που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια. Μετά τις στιγμές χαλάρωσης και εξερεύνησης στην Ήπειρο, η ηθοποιός κατευθύνθηκε προς την Πελοπόννησο, έναν προορισμό που συνδέεται άμεσα με τις οικογενειακές της ρίζες.

Η άφιξή της στο Κατάκολο δεν ήταν τυχαία, καθώς αποτελεί τον τόπο καταγωγής του πατέρα της. Αυτή η επιλογή υπογραμμίζει την επιθυμία της να συνδεθεί ξανά με το παρελθόν της και να αναβιώσει μνήμες που τη συντροφεύουν από την παιδική της ηλικία.

Η ιδιαίτερη σχέση με το Κατάκολο

Μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε με το κοινό της στιγμιότυπα από την παραμονή της στο χωριό. Οι φωτογραφίες συνοδεύτηκαν από κείμενα που αποκάλυψαν την ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με το Κατάκολο, αναδεικνύοντας τη συναισθηματική της δέσμευση.

Η ηθοποιός έκανε λόγο για τις οικογενειακές αναμνήσεις που συνδέονται άρρηκτα με τον συγκεκριμένο τόπο. Αυτή η αποκάλυψη προσέφερε μια πιο προσωπική ματιά στην καλοκαιρινή της εμπειρία, πέρα από τις συνηθισμένες φωτογραφίες διακοπών.

Οικογενειακές μνήμες και συναισθήματα

Στην ανάρτησή της, η Κλέλια Ανδριολάτου αναφέρθηκε στον πατέρα της, ο οποίος γεννήθηκε στο Κατάκολο, καθώς και στον παππού της, που έχει φύγει από τη ζωή. Περιέγραψε με συγκίνηση τι σημαίνει για εκείνη το συγκεκριμένο μέρος, τονίζοντας τη σημασία του ως «το μέρος που σταματάει ο χρόνος και θεραπεύει».

Επιπλέον, η ηθοποιός επεσήμανε ότι το Κατάκολο είναι «η οικογένεια», «η αγάπη» και «όλες οι αναμνήσεις που με μεγαλώνουν». Αυτές οι φράσεις αναδεικνύουν τον βαθύ συναισθηματικό δεσμό που τη συνδέει με τον τόπο και τους ανθρώπους του, καθιστώντας το ένα καταφύγιο προσωπικής ηρεμίας και ενδοσκόπησης.

Πηγή έμπνευσης και δύναμης

Η Κλέλια Ανδριολάτου χαρακτήρισε το Κατάκολο ως «το πιο τρυφερό κομμάτι της καρδιάς μου» και «το χωριό μου». Αυτές οι εκφράσεις υπογραμμίζουν την προσωπική και βαθιά σύνδεσή της με τον τόπο, πέρα από την απλή καταγωγή.

Η ηθοποιός δήλωσε επίσης ότι το Κατάκολο είναι «το μέρος που μου δίνει θάρρος και δύναμη». Αυτή η δήλωση αποκαλύπτει την ψυχολογική επίδραση του τόπου πάνω της, λειτουργώντας ως πηγή έμπνευσης και ενίσχυσης της προσωπικής της αντοχής.

Η αιώνια παρουσία του παππού

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στην ανάρτησή της ήταν η αναφορά στον παππού της. Παρόλο που δεν είναι πια στη ζωή, η Κλέλια Ανδριολάτου τονίζει πως «για εμένα είναι πιο ζωντανός από ποτέ», διατηρώντας τη μνήμη του ζωντανή μέσα της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε μια προσωπική της στιγμή, περιγράφοντας πώς, λίγο πριν κοιμηθεί, κλείνει τα μάτια της και ακούει τον παππού της να της λέει «ότι όλα θα πάνε καλά». Η πίστη της στα λόγια του, όπως εξήγησε, πηγάζει από την αίσθηση ότι «είχε πλάκα και τελικά η ζωή έχει πολύ πλάκα», προσδίδοντας μια νότα αισιοδοξίας και χαράς στις αναμνήσεις της.

Με πληροφορίες από: Topontiki