Επιχείρηση διάσωσης 85 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής αλλοδαπών έλαβε χώρα πρόσφατα στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση αφορούσε περίπου 85 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν εν πλω. Τον συντονισμό της όλης διαδικασίας είχε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Ο εντοπισμός των λέμβων

Οι αλλοδαποί, συνολικά περίπου 85 άτομα, επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο εντοπισμός των εν λόγω σκαφών έγινε από ένα μη επανδρωμένο εναέριο μέσο, δηλαδή ένα drone, το οποίο ανήκει στη δύναμη της Frontex. Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αρχική φάση της επιχείρησης, παρέχοντας τις πρώτες πληροφορίες για την παρουσία των λέμβων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Το drone της Frontex εντόπισε τους αλλοδαπούς, δίνοντας το σήμα για την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η ακριβής θέση των δύο λέμβων, ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, καταγράφηκε, επιτρέποντας την άμεση και στοχευμένη αντίδραση των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος

Μετά τον εντοπισμό από το μη επανδρωμένο εναέριο μέσο, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέλαβε τον πλήρη συντονισμό της επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το οποίο αποτελεί την ελληνική ακτοφυλακή, άμεσα δόθηκε εντολή για την επέμβαση των διαθέσιμων μέσων.

Στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι δύο λέμβοι έσπευσε χωρίς καθυστέρηση ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος. Το πλήρωμα του περιπολικού πλοίου προχώρησε άμεσα στην περισυλλογή των επιβαινόντων από τις δύο λέμβους. Η διαδικασία της περισυλλογής πραγματοποιήθηκε με την απαραίτητη προσοχή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των ατόμων που βρίσκονταν στα σκάφη.

Η ασφαλής μεταφορά των διασωθέντων

Μετά την επιτυχή περισυλλογή τους από τη θαλάσσια περιοχή, οι περίπου 85 διασωθέντες μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια προς την ξηρά. Ο προορισμός τους ήταν το λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η μεταφορά τους στο λιμάνι αποτελεί το επόμενο στάδιο της επιχείρησης, μετά την αρχική φάση του εντοπισμού και της διάσωσης στη θάλασσα.

Κατά την άφιξή τους στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, αναμένεται να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν την καταγραφή των στοιχείων των διασωθέντων, καθώς και την ταυτοποίησή τους. Η ολοκλήρωση αυτών των βημάτων είναι απαραίτητη για την περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το πλαίσιο της επιχείρησης διάσωσης

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. Ο μεγάλος αριθμός των ατόμων, περίπου 85, υπογραμμίζει την κλίμακα της επιχείρησης και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση. Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, όπως το Λιμενικό Σώμα, και διεθνών οργανισμών, όπως η Frontex, είναι καθοριστική σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Η θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων αποτέλεσε το επίκεντρο αυτής της συντονισμένης δράσης. Η χρήση σύγχρονων μέσων, όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, αποδεικνύεται σημαντική για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών στη θάλασσα. Η ασφαλής μεταφορά και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο λιμάνι ολοκληρώνουν το επιχειρησιακό σκέλος της διάσωσης.

Με πληροφορίες από: News.gr