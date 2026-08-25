Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης επισκέφθηκε τον ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο

Μία ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο, καθώς ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, βρέθηκε κοντά στην αποστολή της ομάδας. Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση και συνομίλησε με όλα τα μέλη, ευχόμενος καλή σεζόν. Η παρουσία του σηματοδοτεί τη διαρκή στήριξή του στην καθημερινότητα του συλλόγου.

Η παρουσία του Αριστοτέλη Μυστακίδη

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, υποδέχθηκε την αποστολή του Δικεφάλου στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η ομάδα. Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, καθώς πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας της προετοιμασίας στο Μέτσοβο. Ο κ. Μυστακίδης περίμενε την επιστροφή της ομάδας, προκειμένου να χαιρετήσει όλα τα μέλη της και να τους ευχηθεί προσωπικά μία καλή αγωνιστική περίοδο.

Με αυτή του την κίνηση, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται κοντά στην καθημερινότητα του νέου ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του για την πορεία και την προετοιμασία της ομάδας. Η συνομιλία του με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο ενίσχυσε το κλίμα ενότητας και αφοσίωσης ενόψει της νέας σεζόν.

Η συνάντηση με τον Αντρέα Τρινκιέρι

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Μέτσοβο, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είχε μια ιδιαίτερη και εκτενή συνομιλία με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι. Η συζήτηση αυτή έλαβε χώρα σε ένα κλίμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο κ. Μυστακίδης παρακολούθησε από κοντά την απογευματινή προπόνηση της ομάδας. Στην παρακολούθηση αυτή δεν ήταν μόνος, καθώς βρέθηκε μαζί με τον Γενικό Διευθυντή (GM) της ομάδας, Γιώργο Τσιάρα, δείχνοντας το κοινό μέτωπο και τη στήριξη προς το αγωνιστικό τμήμα.

Εντατική προετοιμασία στο Μέτσοβο

Σε ό,τι αφορά το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, η δεύτερη ημέρα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη απαιτητικότητα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε διπλή προπόνηση, με τους παίκτες να καλούνται να ανταποκριθούν σε υψηλούς ρυθμούς και απαιτήσεις.

Το πρωινό μέρος της προπόνησης ήταν αφιερωμένο στα βάρη, με τους αθλητές να γυμνάζονται εντατικά στο γυμναστήριο. Ακολούθως, το απόγευμα, η ομάδα μεταφέρθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Μετσόβου, όπου οι παίκτες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά τους με ασκήσεις σουτ, δίνοντας έμφαση στην τεχνική κατάρτιση.

Συνέχεια σε υψηλούς ρυθμούς

Η σκληρή δουλειά και οι υψηλοί ρυθμοί στην προετοιμασία του Δικεφάλου συνεχίζονται αδιάκοπα. Ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει προγραμματίσει ακόμη μία ημέρα με διπλή προπόνηση για την Τετάρτη, διατηρώντας την ένταση και την προσήλωση στους στόχους.

Αυτό το εντατικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ομάδας, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης φυσικής κατάστασης και την αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων. Η αφοσίωση όλων των μελών της αποστολής είναι εμφανής, καθώς η ομάδα χτίζει τις βάσεις για τη νέα σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko