Πάνω από 30.000 κενές θέσεις εργασίας στην Ισπανία: Η ζωή μιας γυναίκας οδηγού φορτηγού

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική έλλειψη οδηγών φορτηγών, καθώς περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο παραμένουν ακάλυπτες. Το πρόβλημα εντείνεται από την απουσία νέων επαγγελματιών, δημιουργώντας ζήτημα διαδοχής, ενώ το επάγγελμα εξακολουθεί να κυριαρχείται από άνδρες. Μία από τις εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα είναι η Μιριάμ, μια διεθνής οδηγός που μοιράζεται την εμπειρία της.

Η έλλειψη οδηγών και η γήρανση του κλάδου

Ο κλάδος των μεταφορών στην Ισπανία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, με πάνω από 30.000 κενές θέσεις εργασίας. Αυτή η κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη για προσέλκυση νέων επαγγελματιών, καθώς η πλειονότητα των σημερινών οδηγών είναι άνω των 55 ετών. Συγκεκριμένα, μόλις ένα μικρό ποσοστό, της τάξης του 3%, των εργαζομένων στον κλάδο είναι κάτω των 25 ετών.

Η έλλειψη αυτή δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στη διαδοχή των οδηγών φορτηγών, ενώ παράλληλα, το επάγγελμα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενο, με τις γυναίκες να αποτελούν ένα μικρότερο μέρος του εργατικού δυναμικού.

Η ζωή της Μιριάμ πίσω από το τιμόνι

Μία από τις γυναίκες που έχουν επιλέξει αυτό το επάγγελμα είναι η Μιριάμ, η οποία είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα @lachicacamionera. Η Μιριάμ μετακόμισε στην Ισπανία από την Αργεντινή και εργάζεται ως διεθνής οδηγός, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εμπορευμάτων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέσα από την πλατφόρμα των social media, η Μιριάμ προσφέρει μια εικόνα της καθημερινότητάς της, δείχνοντας τη ζωή μέσα στην καμπίνα του φορτηγού της. Η δουλειά της την κρατάει συχνά μακριά από το σπίτι της για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση.

Προκλήσεις και οργάνωση στην καθημερινότητα

Η εργασία της Μιριάμ απαιτεί να βρίσκεται μακριά από το σπίτι της για 22 έως 24 ημέρες κάθε φορά. Ακόμη και σε περιόδους με χαμηλότερη δραστηριότητα, ο χρόνος για ξεκούραση είναι περιορισμένος, φτάνοντας μόλις τις τρεις ή τέσσερις ημέρες. Για να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτόν τον περιορισμένο χρόνο, η Μιριάμ οργανώνει τα πάντα πριν επιστρέψει στο σπίτι της.

Μία από τις στρατηγικές της είναι να κάνει τα ψώνια της προκαταβολικά, ώστε να έχει έτοιμα όλα όσα χρειάζεται για το επόμενο ταξίδι. Επιπλέον, πριν ξεκινήσει ένα νέο δρομολόγιο, ετοιμάζει έως και 40 μερίδες φαγητού, τις οποίες διατηρεί στην κατάψυξη του φορτηγού της. Αυτή η πρακτική της επιτρέπει να αποφεύγει το μαγείρεμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να μην θυσιάζει τον πολύτιμο χρόνο ξεκούρασής της.

Οι αφανείς πτυχές του επαγγέλματος και οι συμβουλές της

Στα βίντεο που δημοσιεύει, η Μιριάμ αποκαλύπτει και τις λιγότερο γνωστές πλευρές του επαγγέλματος. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάγκη για καθαριότητα της καμπίνας, την αντιμετώπιση της κίνησης στους δρόμους και την πρόκληση της εύρεσης κατάλληλου χώρου για ντους κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της.

Η ίδια συμβουλεύει όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν το επάγγελμα του οδηγού φορτηγού να μάθουν αγγλικά. Τονίζει ότι τα αγγλικά αποτελούν την κοινή γλώσσα στις χώρες από τις οποίες περνά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από την Πολωνία μέχρι την Ιταλία, διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία και την εργασία.

Ένα παράδειγμα για τις γυναίκες στον κλάδο

Παρά τις αρχικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, η Μιριάμ δηλώνει πλέον ότι απολαμβάνει τη δουλειά της και συνεχίζει να αποκτά νέες εμπειρίες σε κάθε της ταξίδι. Η ιστορία της αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον κλάδο.

Η πορεία της Μιριάμ στον κλάδο των διεθνών μεταφορών μπορεί να εμπνεύσει και άλλες γυναίκες που επιθυμούν να εισέλθουν σε ένα επάγγελμα το οποίο, μέχρι σήμερα, θεωρείται παραδοσιακά ανδροκρατούμενο. Η παρουσία της αναδεικνύει τις δυνατότητες και την προσαρμοστικότητα σε έναν απαιτητικό τομέα, συμβάλλοντας στην αλλαγή των στερεοτύπων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta