Οι 5 ορεινοί προορισμοί που αξίζει να πας στο ξεκίνημα της χρονιάς

Η νέα χρονιά ξεκινά ιδανικά με μια μικρή ανάσα μακριά από την πόλη. Χιονισμένα τοπία, πέτρινα χωριά, καθαρός αέρας και αργοί ρυθμοί συνθέτουν το σκηνικό για τις πρώτες αποδράσεις του χρόνου. Από την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο, τα ελληνικά βουνά προσφέρουν εμπειρίες που συνδυάζουν φύση, παράδοση και ζεστή φιλοξενία.

Ξεχωρίσαμε πέντε ορεινούς προορισμούς που αξίζουν μια θέση στο πρώτο ταξιδιωτικό πλάνο της χρονιάς.

Τζουμέρκα

Άγρια ομορφιά, βαθιά φαράγγια και χωριά που μοιάζουν να αψηφούν τον χρόνο. Τα Τζουμέρκα είναι ιδανικά για όσους αγαπούν την αυθεντική φύση και τις ήσυχες αποδράσεις. Ο ποταμός Άραχθος, τα πέτρινα γεφύρια και χωριά όπως οι Καλαρρύτες, το Συρράκο και τα Πράμαντα δημιουργούν ένα σκηνικό μοναδικό, ιδανικό για πεζοπορίες, χαλάρωση και ηπειρώτικες γεύσεις δίπλα στο τζάκι.

Λίμνη Πλαστήρα

Ένας από τους πιο γαλήνιους προορισμούς της χώρας, ιδανικός για ξεκούραση και επαφή με τη φύση. Τα ήρεμα νερά της λίμνης, τα δάση και τα χωριά γύρω της προσφέρονται για βόλτες, πεζοπορία και ποδήλατο. Καρίτσα, Καστανιά, Φυλακτή και Μεσενικόλας συμπληρώνουν την εμπειρία με όμορφα τοπία και παραδοσιακή κουζίνα.

Πήλιο

Το βουνό που καταφέρνει να συνδυάζει φύση και αρχοντική παράδοση. Πέτρινα καλντερίμια, αρχοντικά και χωριά όπως η Μακρινίτσα, η Πορταριά, η Τσαγκαράδα και οι Μηλιές δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για χαλαρές χειμερινές βόλτες. Η εμπειρία συμπληρώνεται με τη διαδρομή του θρυλικού «Μουντζούρη» και, για τους πιο δραστήριους, το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου.

Ορεινή Ναυπακτία

Ήσυχη, αυθεντική και μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Η Ορεινή Ναυπακτία προσφέρεται για όσους θέλουν να χαμηλώσουν ρυθμούς. Χωριά όπως η Άνω Χώρα, η Ελατού και ο Πλάτανος ξεχωρίζουν για τα πέτρινα σπίτια και τα δάση που τα περιβάλλουν, ενώ τα μονοπάτια και οι ταβέρνες δίπλα στο τζάκι συμπληρώνουν την εμπειρία.

Ορεινή Αρκαδία

Κλασική αξία για όλες τις εποχές και εύκολη απόδραση από την Αθήνα. Το Μαίναλο αγκαλιάζει χωριά όπως η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, η Βυτίνα και η Καρύταινα. Πεζοπορίες στο φαράγγι του Λούσιου, βόλτες στο Menalon Trail και δραστηριότητες στο Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου κάνουν την περιοχή ιδανική για χαλαρές αλλά και πιο ενεργές αποδράσεις.

Η αρχή του χρόνου δεν χρειάζεται μεγάλα σχέδια. Ένα Σαββατοκύριακο στο βουνό αρκεί για να γεμίσει εικόνες, καθαρό αέρα και την αίσθηση ότι η χρονιά ξεκινά με τον σωστό τρόπο. Εσύ ποιον προορισμό θα διαλέξεις πρώτα;

