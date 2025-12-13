Ο Δικαστής: Ο Άλκης λυγίζει από τις τύψεις – Η στιγμή της αποκάλυψης πλησιάζει

Η πιο κρίσιμη ώρα έφτασε για «Τον Δικαστή» και τίποτα δεν θα μείνει ίδιο. Στο νέο επεισόδιο που προβάλλεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 21:45 στον ΑΝΤ1, η ιστορία μπαίνει στην πιο σκοτεινή και καθοριστική της φάση, εκεί όπου οι αποφάσεις έχουν κόστος και η αλήθεια ζητά διέξοδο.

Η δίκη που όλοι φοβούνταν –και ταυτόχρονα περίμεναν– ξεκινά. Ένας δικαστής που έχτισε τη ζωή του πάνω στην ακεραιότητα βρίσκεται πλέον παγιδευμένος σε ένα αδιέξοδο χωρίς επιστροφή. Το καθήκον συγκρούεται με την πατρική αγάπη και οι ισορροπίες καταρρέουν.

Τι θα δούμε στο Επεισόδιο 11

Ο Άλκης, καταρρακωμένος από τύψεις, φτάνει στα όριά του. Ο Πέτρος προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον συγκρατήσει, γνωρίζοντας πως μια αποκάλυψη αυτή τη στιγμή μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Όμως η αλήθεια πιέζει και δεν δείχνει διάθεση να μείνει άλλο κρυμμένη.

Μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο Μανώλης ρίχνει τη «βόμβα» που αλλάζει τα δεδομένα: το τροχαίο δεν ήταν ατύχημα, αλλά απόπειρα δολοφονίας. Η υπόθεση παίρνει δραματική τροπή και η ένταση ανεβαίνει επικίνδυνα.

Την ίδια ώρα, ο Δράκος πραγματοποιεί μια απρόσμενη επίσκεψη στο νοσοκομείο, με προθέσεις που μόνο καθησυχαστικές δεν είναι. Οι απειλές γίνονται πιο άμεσες, τα πρόσωπα πιο εκτεθειμένα και οι μάσκες αρχίζουν να πέφτουν η μία μετά την άλλη.

Η αλήθεια πλησιάζει – και καίει

Καθώς οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, γίνεται ξεκάθαρο πως κανείς δεν θα βγει αλώβητος. Η ένταση κορυφώνεται, οι σχέσεις δοκιμάζονται και το ερώτημα δεν είναι πια αν θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά ποιος θα αντέξει το βάρος της.

Ο «Δικαστής», βασισμένος στο βραβευμένο «Your Honor», συνεχίζει να χτίζει ένα ασφυκτικό ψυχολογικό θρίλερ, όπου κάθε επιλογή έχει συνέπειες και κάθε σιωπή κοστίζει.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, 21:45 – ΑΝΤ1

Ένα επεισόδιο που δεν χάνεται.

