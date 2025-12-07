Άγιος Έρωτας: Η πιο ανατρεπτική εβδομάδα ξεκινά - Καταδίωξη στη θάλασσα, απόπειρα δολοφονίας και τροχαίο

Ο «Άγιος Έρωτας» επιστρέφει στον Alpha με επεισόδια που ανεβάζουν κατακόρυφα την ένταση. Μια καταδίωξη εν πλω, μία αιματηρή ενέδρα, μια απόπειρα δολοφονίας και ένα τροχαίο δυστύχημα που σκορπά πανικό συνθέτουν την πιο δραματική εβδομάδα της σειράς μέχρι τώρα.

Δευτέρα 8/12

Ο Παύλος στοχοποιεί τη Χριστίνα για τον φόνο της Κατρίν, την ώρα που ο Αντρέας αναλαμβάνει να αποδείξει την αθωότητά της.

Στο μέτωπο του λαθρεμπορίου, ο Στέφανος και ο Πέτρος επιχειρούν μια παράνομη παραλαβή φορτίου, όμως η χωροφυλακή έχει στήσει ενέδρα. Η νύχτα εξελίσσεται σε αιματοχυσία και οι δύο άνδρες διαφεύγουν κυνηγημένοι, ζητώντας απεγνωσμένα κάλυψη από τον Χάρη.

Την ίδια στιγμή, η Χλόη και ο Αργύρης ζουν την απόλυτη αγωνία περιμένοντας νέα για την κόρη τους.

Τρίτη 9/12

Ένα τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς στην Πάτρα προκαλεί σοκ—όλοι φοβούνται πως το παιδί που επέβαινε είναι η μικρή Ελευθερία. Το ζευγάρι ταξιδεύει για αναγνώριση, ζώντας στιγμές τρόμου.

Ο Κυριάκος μαθαίνει για το λαθρεμπόριο και στρέφεται κατά του Πέτρου, ενώ ο Αντρέας ζητά από τη Θάλεια να φανεί ψευδομάρτυρας για να προστατευτεί η Χριστίνα.

Στο σανατόριο, η υγεία της Πετρούλας δείχνει σημεία βελτίωσης, αλλά ο κίνδυνος μόνιμης βλάβης παραμένει.

Τετάρτη 10/12

Η οικογένεια ανακουφίζεται —το παιδί στο δυστύχημα δεν ήταν η Ελευθερία.

Ο Χάρης αποφασίζει να κινηθεί αποφασιστικά απέναντι στη Σοφία, ενώ η Θάλεια συναντά τον Παύλο στη φυλακή και αφήνει να φανεί πως τα δεδομένα αλλάζουν.Ο Νικόλαος συγκινείται από την πρόταση της Φανής να σταθεί δίπλα του και στην Πετρούλα μετά το εξιτήριο, την ώρα που η Νότα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις απειλές του Ιταλού.

Ο Αντρέας οργανώνει κρίσιμη συνάντηση για την επικείμενη δίκη, όμως η εμφάνιση της Σοφίας ανατρέπει τα πάντα.

Πέμπτη 11/12

Η κατάσταση ξεφεύγει. Σε μια έντονη στιγμή, η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό. Η νεαρή μεταφέρεται αιμόφυρτη στο νοσοκομείο, ενώ η Σοφία συλλαμβάνεται, σοκαρισμένη και εκτός ελέγχου.

Ο Χάρης παλεύει να σώσει τόσο την Αναστασία όσο και το αγέννητο παιδί τους, ενώ η Θάλεια λυγίζει μπροστά στο βάρος της ευθύνης.

Παράλληλα, η Χριστίνα παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τις ζωές όλων — και να αφήσει τον Αντρέα αντιμέτωπο με μια απρόβλεπτη πραγματικότητα.

