# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ο Δικαστής: Ο Άλκης ένα βήμα πριν την ομολογία – Τι θα δούμε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 27 άτομα
Ο Δικαστής: Ο Άλκης ένα βήμα πριν την ομολογία – Τι θα δούμε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Η δραματική σειρά Ο Δικαστής, βασισμένη στο διεθνώς βραβευμένο Your Honor, επιστρέφει δυνατά την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 21:45, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η ιστορία συνεχίζει να κορυφώνεται, με τον κεντρικό ήρωα να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ηθικό αδιέξοδο που μοιάζει πια αναπόφευκτο.

Ένας άμεμπτος δικαστής, ένας πατέρας γεμάτος ενοχές και μια πραγματικότητα που διαλύει κάθε βεβαιότητα. Η πυξίδα της ζωής του μοιάζει να μην δείχνει πια δίοδο διαφυγής∙ μόνο σιωπηλά αδιέξοδα.

Τι έρχεται στο Επεισόδιο 10
Η Κλέλια ζητά από τον δικαστή τη στήριξή του στη δίκη του Τάσου και δεν κάνει πίσω στην επιθυμία της να αναλάβει η ίδια την υπεράσπισή του. Εκείνος επιλέγει να μεσολαβήσει, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές της με τον Νώντα.

Την ίδια ώρα, ο Άλκης βρίσκεται σε ψυχολογική κατάρρευση. Οι τύψεις για την κατεύθυνση που έχει πάρει η υπόθεση τον πιέζουν όλο και περισσότερο, οδηγώντας τον στην απόφαση να αποκαλύψει όσα ξέρει στην Κλέλια.

Μετά τη δίκη, ο Μανώλης και η Αθηνά βρίσκονται περικυκλωμένοι από δημοσιογράφους, ενώ ο Άλκης φαίνεται να φτάνει στο δικό του σημείο καμπής. Οι ενοχές τον καταπνίγουν, έρχεται σε σκληρή σύγκρουση με τη Φραντζέσκα και τελικά χάνεται στους δρόμους, ώσπου η πορεία του τον οδηγεί στα δικαστήρια. Εκεί εμφανίζεται ξαφνικά – έτοιμος να παραδοθεί.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Κακοκαιρία Byron: Πάνω από 580 κλήσεις στην Πυροσβεστική – Μετρά ζημιές η Αττική
Κοινωνία

Κακοκαιρία Byron: Πάνω από 580 κλήσεις στην Πυροσβεστική – Μετρά ζημιές η Αττική

Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτιστική εξαφάνιση – Θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια
Κόσμος

Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτιστική εξαφάνιση – Θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια

Taste Atlas: Χάσαμε την πρώτη θέση στις «100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου» – Ποια χώρα μας πέρασε
Κόσμος

Taste Atlas: Χάσαμε την πρώτη θέση στις «100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου» – Ποια χώρα μας πέρασε

Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε τις υφασμάτινες πετσέτες τον χειμώνα – Πώς συνδέονται με μικρόβια και ασθένειες
Χρήσιμες Συμβουλές

Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε τις υφασμάτινες πετσέτες τον χειμώνα – Πώς συνδέονται με μικρόβια και ασθένειες

Βαρύ πλήγμα στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό: Ηττήθηκε 79-89 από τη Βαλένθια
Αθλητικά

Βαρύ πλήγμα στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό: Ηττήθηκε 79-89 από τη Βαλένθια