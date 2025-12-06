Ο Δικαστής: Ο Άλκης ένα βήμα πριν την ομολογία – Τι θα δούμε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Η δραματική σειρά Ο Δικαστής, βασισμένη στο διεθνώς βραβευμένο Your Honor, επιστρέφει δυνατά την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 21:45, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η ιστορία συνεχίζει να κορυφώνεται, με τον κεντρικό ήρωα να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ηθικό αδιέξοδο που μοιάζει πια αναπόφευκτο.

Ένας άμεμπτος δικαστής, ένας πατέρας γεμάτος ενοχές και μια πραγματικότητα που διαλύει κάθε βεβαιότητα. Η πυξίδα της ζωής του μοιάζει να μην δείχνει πια δίοδο διαφυγής∙ μόνο σιωπηλά αδιέξοδα.

Τι έρχεται στο Επεισόδιο 10

Η Κλέλια ζητά από τον δικαστή τη στήριξή του στη δίκη του Τάσου και δεν κάνει πίσω στην επιθυμία της να αναλάβει η ίδια την υπεράσπισή του. Εκείνος επιλέγει να μεσολαβήσει, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές της με τον Νώντα.

Την ίδια ώρα, ο Άλκης βρίσκεται σε ψυχολογική κατάρρευση. Οι τύψεις για την κατεύθυνση που έχει πάρει η υπόθεση τον πιέζουν όλο και περισσότερο, οδηγώντας τον στην απόφαση να αποκαλύψει όσα ξέρει στην Κλέλια.

Μετά τη δίκη, ο Μανώλης και η Αθηνά βρίσκονται περικυκλωμένοι από δημοσιογράφους, ενώ ο Άλκης φαίνεται να φτάνει στο δικό του σημείο καμπής. Οι ενοχές τον καταπνίγουν, έρχεται σε σκληρή σύγκρουση με τη Φραντζέσκα και τελικά χάνεται στους δρόμους, ώσπου η πορεία του τον οδηγεί στα δικαστήρια. Εκεί εμφανίζεται ξαφνικά – έτοιμος να παραδοθεί.